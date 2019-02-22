元太ACeP彩色電子紙 獲日本百貨伊勢丹採用

2019-02-22 14:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



E Ink元太（8069）今（22）日宣布ACeP先進彩色電子紙（Advanced Color ePaper，ACeP）技術，獲日本凸版印刷株式會社及日本百貨零售商三越伊勢丹採用，開發全球首座用於零售通路的全彩電子紙廣告看板。元太表示，ACeP可顯示色域超過3.2萬顏色，以豐富顯示色域成為替代傳統紙質廣告海報的選擇。

元太指出，ACeP可顯示包括八原色的全彩色域，以具青色、洋紅色、黃色及白色等四色帶色粒子的專利微膠囊電子墨水技術構成，與採用傳統彩色濾光片、讓各像素顏色並排的色彩顯示方式不同，「ACeP透過四色帶色粒子，在各個像素內移動至不同位置，混和出豐富多樣的色彩，具備低耗電、與紙張相同，在任何光源下均可閱讀顯示內容等電子紙特性。」

日本三越伊勢丹百貨依據國際企業社會責任ESG（Environmental, Social and Corporate Governance，環境、社會和公司治理）原則，於企業內部實行工作流程重整，與凸版印刷合作開發全彩電子紙廣告看板，以降低百貨公司內宣傳海報所使用的紙資源及電力，並以數位化管理方式提升工作效率。

元太表示，此款全彩電子紙廣告看板，可透過電腦或智慧型手機更新顯示內容，簡易的內容更新方式，可增進營運效率，並降低資源的耗用；電子紙看板無需額外鋪設落地式電源供應系統，在不受電源線的侷限，可在商場櫃位調整時，隨時將全彩電子紙廣告看板移動至所需的廣告位置，具備高度的機動性。

ACeP獲合作夥伴凸版印刷採用，元太日本分公司總經理住田直樹樂見其成。他認為，科技持續發展的今日，生活的世界已變得更加即時互動相連，因此，企業更需開發有助於生活與環境永續的解決方案，期許元太與凸版印刷合作，開拓全彩電子紙於零售廣告及相關具有發展潛力的市場發展。

凸版印刷總經理Heeday Danjo亦開心能跟元太合作，共同開發ACeP應用的潛力市場，並希望藉由本次合作，將可持續推進電子廣告看板業務，為零售商提供可增進工作效率與降少資源浪費的解決方案。