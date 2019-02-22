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遠傳、SoftBank 完成跨國跨電信區塊鏈行動支付實測

2019-02-22 14:22經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

遠傳（4904）2017年9月加入CBSG國際電信區塊鏈技術聯盟，今年初與SoftBank完成行動錢包跨國支付的實際應用測試；CBSG今（22）日也宣布再增加三位新成員，分別是台灣亞太電、阿聯酋的du和MTN（杜拜），聯盟中的電信業成員目前已達16個，將共同構建下一代全球跨電信區塊鏈平台和生態圈。

遠傳指出，今年1月和CBSG聯盟成員的日本SoftBank，透過TBCASoft的跨電信區塊鏈平台支付系統CCPS（Cross-Carrier Payment System） ，完成跨國跨電信商行動支付服務測試。

遠傳說，實際應用方式為當日本SoftBank用戶前往台灣，將可透過遠傳網路使用本身的行動錢包、在適用的通路購買商品，這個支付測試可使用電信帳單付費，方便地用日本本國貨幣的電信帳單計費與支付，也可避免信用卡海外交易手續費。

或者可透過線上支付，將CCPS與受歡迎的線上支付連結起來，讓消費者付款便利。同樣地，遠傳用戶也可在日本透過SoftBank的網路使用行動錢包支付消費。CCPS在跨電信業服務中提供快速便捷機制，可為用戶提供良好的支付體驗。

遠傳執行副總李聖珉表示，區塊鏈技術應用在不同產業，已陸續有具體的應用案例；遠傳積極衝刺創新服務及佈局國際市場，身為「CBSG國際電信區塊鏈技術聯盟」創始成員之一，掌握此一關鍵技術與機會，並在創新領域上取得先機，今年初已將區塊鏈技術展示應用在行動錢包跨國支付上。

他說，隨著更多成員的加入，對於此一跨國跨電信業區塊鏈技術的發展，將可增加更豐富的應用面向與機會，提供消費者更多元及安全的服務。

「CBSG國際電信區塊鏈技術聯盟（The Carrier Blockchain Study Group）」是全球領先的電信區塊鏈聯盟。成立於2017年9月，旨在共同開發專為電信運營商設計的創新區塊鏈平台，由美國區塊鏈技術公司TBCASoft和日本SoftBank領導。美國的Sprint和台灣的遠傳為最初的創始成員。

CBSG旨在透過區塊鏈技術為電信成員及其客戶提供各種服務，如安全的全球數位支付、交易清算、身份驗證、物聯網應用和其他服務。

區塊鏈遠傳行動錢包
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