發展自駕車產業 首座封閉測試場域25日開幕

2019-02-22 15:20 中央社 台北22日電



科技部及國研院負責建置國內首座封閉式自駕車測試場域「台灣智駕測試實驗室」25日正式開幕，當天將開放試乘，讓更多人認識自駕車產業發展的新機會。

國研院今天透過新聞稿指出，為推動台灣與世界各國自動駕駛科技同步發展，總統蔡英文去年12月19日頒布「無人載具科技創新實驗條例」，提供產學研於實際開放場域進行自動駕駛科技、服務及營運模式的創新實驗。

自駕車上路之前，必須先取得封閉式測試場域的評估報告及相關安全規劃，才能通過審核，正式在開放道路上進行試驗。

為了促成國內自駕車相關業者踴躍使用此測試實驗室，讓國家資源能發揮最大效益，國研院近日陸續與研發自駕車的車輛測試研究中心、成功大學、7Starlake、開發智慧運輸系統的台灣世曦、規劃建置5G系統和自駕車中控平台的中華電信簽訂合作備忘錄，提供國內產業最大協助。

國研院指出，去年12月17日與正在研發自駕車的宏碁公司簽訂合作意向書後，這次簽約的車輛中心、成大、7Starlake，也都積極發展自駕車。車輛中心在先進駕駛輔助系統（ADAS）上已發展超過10年，自駕系統也陸續在國內多處展示體驗；成大透過產學合作計畫，長期與自駕車業者合作，讓自駕小巴在成大校園固定路線行駛，執行校園接駁或運送公文，同時蒐集旅運行為資料，規劃創新營運商業模式。

國研院表示，7Starlake著重自駕車的實際應用層面，主要進行自駕車銷售、試用推廣、租賃及營運等服務，將自駕車的人工智慧科技應用於綠能交通、循環經濟。台灣世曦近年來積極投入智慧運輸系統，包含智慧路燈、智慧交通、智慧環境監控等各領域應用；國內通訊系統龍頭中華電信也藉由原本專長，積極投入自動駕駛運行暨資訊整合平台，制訂車輛、道路、雲端三方通用資通訊協定。

科技部長陳良基表示，到2030年自駕車比例可能超過2至3成，自駕車是台灣的機會，台灣要在這個時機點勇敢投入，零組件廠商可以找到新的春天，整體科技產業也可望再創高峰。

國研院希望藉由與各自駕車相關產業的使用經驗回饋，讓自駕實驗室更符合各界所需；也希望吸引國內ICT業者能更積極投入，共同協助促進自駕車產業的技術開發與落實應用，加速台灣自駕車產業快速發展。