折疊手機「無縫接軌」 童子賢：還要時間

2019-02-22 12:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



全球手機龍頭三星開出第1槍，正式發表可折疊式手機，其他大廠也預計跟進，一時間折疊手機似乎成為今年手機廠救星，對此，和碩（4938）董事長童子賢指出，目前內折疊技術技術挑戰非常大，要做到兩個螢幕「無縫接軌」可能還要假以時日，但可以期待商機。

智慧手機產業今年面臨成長停滯，5G與可折疊設計成為廠商新戰場，但5G受限全面商轉仍言之過早，故目前廠商焦點多擺在折疊機上，除了三星已正式發表之外，華為已計劃推出，包含蘋果、小米、LG及vivo子品牌也傳出要推出折疊機的消息。

對此，童子賢指出，產業本來就會不斷嘗試新東西，有時試驗三到五個卻只有一個成功是常有的事。可折疊一定是可以帶給消費者好用、有感的重要指標，但是要讓它具體落實，還需要投入無數資金及研發。

童子賢表示，折疊的概念無非是讓手機輕薄短小，但攤開後螢幕又非常的大，但技術上需要克服很多挑戰，從內折疊或外折疊來看，外折疊容易被刮，內折疊目前技術折疊起來的縫挑戰非常大，要做到兩個螢幕「無縫接軌」可能還要假以時日。

童子賢比喻，就像電動車或當年Wi-Fi無線充電或可攜式筆電，其實他們也經過5~10年摸索，然後逐漸在成熟。而折疊機也是一樣道理，童子賢認為可以期待商機，但爆發時間點無法預估。

三星昨（21）日正式發表Galaxy Fold，手機在折疊狀態下，為4.6寸Super AMOLED副螢幕，打開展開則為搭載7.3吋的可折疊Dynamic AMOLED螢幕，要價新台幣約6.15萬元，為主流手機廠中第一間推出摺疊手機的廠商。

華為也不甘示弱，已發出預告將在2019 MWC上發表折疊手機。該款手機將搭載Balong 5000基帶的麒麟980處理器，採用7奈米製程，屬於旗艦機配置；緊接在後的，還有手機大廠小米，小米先前已釋出折疊機影片，但目前仍未有具體問世時程。