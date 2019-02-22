格芯再傳被打包出售 三星恐超車聯電成晶圓代工二哥

2019-02-22 12:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



全球晶圓代工第二格芯開春負面消息不斷，繼先前成都廠傳出生產線停擺、工程師爆離職潮後，南韓媒體再度爆出，格芯大股東阿布達比投資基金旗下的ATIC有意將股份打包出售予三星，此舉一旦成真，除了台積電世界第一地位仍難撼動之外，全球晶圓代工排名2至4名將重新洗牌，三星立即超車聯電、一躍成為晶圓代工二哥。

根據南韓媒體BusinessKorea報導，近年來阿布達比投資基金逐漸調整投資方向，半導體產業已非投資重點，計畫將旗下ATIC持有格芯股份打包出售，原本屬意中國買家，但因美中貿易戰鋒頭上，半導體交易恐受美國阻礙，因而轉向南韓半導體產業尋找買家，已經接觸投資銀行尋找買家，該報導推測有可能最終買家落在三星。

格芯前身為AMD晶圓製造部門，於2009年AMD分拆半導體設計及晶圓製造業務，並與阿布達比投資基金旗下的ATIC公司合資成立了格羅方德（舊名），雖然這幾年不時傳出格芯將被大股東打包出售傳聞，均未獲證實，但格芯在先進製程上遇上瓶頸卻是不爭事實，二哥與第一的台積電距離越拉越遠。

該傳聞若成真，對台積電影響不大，但對於全球市占率排名第三聯電恐出現變化，根據拓墣產業研究院及IC Insights研調機構報告顯示，台積電市占率高達56~60%，格芯約在9~10%，聯電在8.5~9%，三星在7~7.5%。三星吃下格芯後，市占率一舉突破15%以上，立即超車聯電成為全球第二大晶圓代工廠。