王雪紅率宏達電親征MWC 聚焦VR、5G體驗

2019-02-22 09:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



全球行動通訊大會（MWC）下周將在西班牙巴塞隆納登場，宏達電（2498）董事長王雪紅將親自帶隊前往，同時應邀在大會演講，將在展場展出多款頂級VR及5G體驗。

搶在MWC開展前，宏達電今（22）日發表針對企業市場的嶄新頂級VR一體機VIVE Focus Plus，升級現有的六自由度（6DoF）Focus頭盔，採用雙6DoF控制器，讓用戶能夠以與PC VR設備相同的自由度與虛擬環境無縫流暢互動。宏達電說，這項增強功能不僅讓開發者可以更輕鬆地移植現有PC VR內容，同時在實際操作上更加行動自如與直覺使用。

HTC美洲區總經理Daniel OBrien說：「Vive Focus Plus的發布，進一步推動了我們為企業和消費者快速迭代和完善VR市場的承諾。隨著Vive Focus Plus的推出，引領一體機邁向更深入的沉浸感，更逼真的培訓和模擬，以及將VR體驗更輕鬆地從PC移植到一體機。」

宏達電強調，Vive Focus Plus模糊了現實與虛擬現實之間的界限，為用戶帶來更大的舒適度和全面的企業支援。佩戴於頭上更為舒適的 Vive Focus Plus，為商業消費者在VR中所需的延長使用時間奠定了基礎。

Vive Focus Plus還具有多種專業功能，包括Kiosk模式、Gaze支援和設備管理工具，可同時遠程註冊、監控和管理多個頭盔。今年第2季開始，Focus Plus將可透過涵蓋全球25個市場的www.vive.com上購買，支援19種語言，基本產品將包括無需額外費用的企業使用授權。

訂閱用戶可以在VIVE WAVE平台上訂閱最新推出、且內容資料庫不斷擴充的Viveport Infinity。Viveport Infinity提供史上首個無限量的VR內容訂閱服務，讓會員透過非常實惠的月費，便可輕鬆探索多種類型廣闊的遊戲、應用程式和體驗等。

除了Vive Focus Plus之外， Viveport Infinity同時支援高階PC VR設備及全系列搭載WAVE平台的頭戴式顯示器。未來在4月2日推出後，Viveport會員可以透過單一帳號管理其所有VR裝置。

宏達電指出，Vive下周將在西班牙巴塞隆納舉行的MWC上展示最新的VR一體機Vive Focus Plus、全新Vive Pro Eye、多款由合作夥伴所開發的創新內容，例如施工安全與危害教育訓練及醫療和護理模擬、以及由Vive內部團隊自行開發的多人協作工具Vive Sync等。

同時，現場也會展示未來結合VR及5G的開創性應用。