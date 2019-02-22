為企業打好AI基礎建設 SAS台灣連9年營收雙位數成長

2019-02-22 00:09 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



人工智慧（AI）的運用對產業發展愈來愈重要，全球數據分析軟體領導廠商SAS分析，產業客戶近期對AI等進階分析技術的需求輪廓已愈來愈清晰，透過聚焦式的數據分析，可加速建立AI模型、縮短評估導入時程，讓AI不再只是試驗性質的高端科技。

SAS台灣總經理陳愷新舉例，「發現更複雜的客戶互動行為，即時做出決策」、「以串流資料即時控管製程」及「快速應對潛在風險與詐欺行為」等，產業對AI的需求及應用已愈來愈明確。

陳愷新表示，SAS聚焦為企業打好AI基礎建設，企業也選擇SAS分析平台打造AI能力，讓SAS台灣去年交出連9年營收雙位數成長的亮眼成績。

SAS台灣過去一年專注將AI部署拓展到更多元產業，協助包含國泰金控及鈊象電子等指標客戶，導入AI、機器學習技術，打造「信用卡臨時調額」與「個人精準推薦禮包」等即時決策應用。

國泰世華銀導入即時決策平台（RTDM），推出信用卡臨時調額服務，讓單筆平均刷卡金額增加6成，拿下去年信用卡刷卡金額冠軍。利用AI技術分析更複雜的玩家行為，打造「自動化」玩家照顧策略，讓鈊象部分遊戲平台付費率與營收皆成長超過162%。