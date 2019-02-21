開價高達1,980美元 三星這款手機為何這麼貴？

2019-02-21 19:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



全球首款摺疊機三星Galaxy Fold正式問世，Galaxy Fold不僅規格頂級，就連價格也都很頂級，單機售價1,980美元，不僅發表會現場一片靜默，全球觀看大眾也都相當驚訝，三星手機何以賣得這麼貴？可撓式面板、特殊設計軸承、核心處理器、相機是四大關鍵。

Galaxy Fold之所以這麼受到市場關注，主要原因在於它是全球第一支可折疊智慧型手機。

三星早在2011年就已發表可撓式面板技術，但是，從2011年到2018年為止，世界上沒有任何一家手機品牌廠敢設計摺疊機，一方面是因為可撓式面板良率低，二是可撓式面板供應鏈尚未成熟，三是保護玻璃彎折到一定程度之後就會脆化，在許多物理條件影響之下，摺疊機遲遲難產。

經過了7年研發，三星逐步克服了可撓式面板良率問題，讓成本縮限在一定程度，觸控螢幕保護則由過去的玻璃材質改用Polyimide塑料薄膜材質，不僅可以解決玻璃脆化問題，也可以降低手機整體厚度，當然，自家生產的可撓式面板也會優先供應自家手機，這才解決了可撓式面板技術的供貨問題。

簡單來看，光是可撓式面板研發、製造技術就已經耗時多日、花費甚廣，更不要說，這款手機除了可撓式面板之外，當手機閉闔起來時，封面還有一塊單獨的4.6吋HD+ Super AMOLED高階螢幕，這塊螢幕的售價也不低，Galaxy Fold光是螢幕成本就非常高昂。

接下來，軸承部分也相當關鍵，要讓Galaxy Fold像書一樣輕鬆開啟，並在彈指之間收成小巧尺寸，依賴的是精密轉軸，三星表示，這個轉軸由互鎖齒輪逐一組成，每個齒論之間都必須緊密相合，才能讓Galaxy Fold順利開啟，這個軸承的研發也所費不貲。

最後，在核心處理器、相機的部分，雖然三星也選擇了最高規格配備，不僅選用7奈米8核心處理器，連相機都配了6組鏡頭，光後置主鏡頭就有3顆，超廣角、廣角、遠距功能各有一顆鏡頭，而且都在1,200萬以上，前置相機也有2顆，連封面面板上也都配置了一顆1,000萬畫素的封面相機。

雖然Galaxy Fold核心處理器、相機並不是全球最新發表的技術，但卻是目前最高階的技術，製程昂貴，若再加上面板、軸承等兩大關鍵零組件，Galaxy Fold要想不貴、也很困難。