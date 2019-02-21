華邦電 獲全球車用電子最高安全標準證書

2019-02-21 18:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



華邦電（2344）今(21)日宣布獲SGS頒發全球車用電子最高安全標準ISO 26262證書，成為台灣第一家榮獲ISO 26262道路車輛功能安全流程證的車用記憶體製造商。

華邦電指出，隨著車聯網發展，先進智慧車用電子產品成為近年來發展的主要趨勢，吸引許多國際半導體大廠積極投入車用電子半導體產業。其中，產品的可靠度與安全性是車用半導體商品品質認證上最重要的兩項基本檢視指標。2011年所發行的功能安全標準ISO 26262即是檢核汽車電子供應商是否達到安全標準等級ASIL (Automotive Safety Integrity Level) 要求程序的認證指標。

華邦電表示，擁有專業的經營團隊和堅強的研發實力，長期以來致力於開發及提供高品質的產品和服務，近年來更穩健地朝向汽車電子領域發展。為升級華邦車用電子產品的可靠度與功能安全性，自2018年開始導入SGS台灣在地化專家團隊之顧問輔導及認證服務，今日宣布順利達成車用電子全球最高功能安全標準ISO 26262要求，獲頒證書。

華邦電強調，未來將在ISO 26262高規格等級認證要求下，持續設計開發各式車用電子應用產品，提供符合車用電子高品質及功能安全的記憶體解決方案。

SGS台灣檢驗科技股份有限公司總裁邱志宏表示，ISO 26262標準規範內容包括：公司功能安全管理、概念設計、系統面、軟硬體面設計與驗證測試、製造、運行、維護及除役的整個生命週期，每一部份皆須符合產品功能安全要求的條件，以達到高階車用電子市場的需求。

邱志宏指出，取得ISO 26262流程證書，已奠定華邦電在產品功能安全的開發實力，成為國際車廠信賴的合作夥伴，不僅具備取得國內外訂單之競爭優勢，日後更可針對個別產品取得ASIL (Automotive Safety Integrity Level) 標準等級產品證書，進而拓展車用電子市場，提供滿足國際車廠供應鏈需求的車電產品。