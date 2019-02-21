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緯穎：資料中心產業今年盤整期 明年重回成長

2019-02-21 18:01經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

緯創集團旗下小金雞、興櫃股王緯穎（6669）即將於3月底掛牌上市。展望今年營運，總經理洪麗甯指出，資料中心市場在2018年迎來強勁成長，但產業都有週期性，今年進入「盤整期」，預期市場上半年表現疲軟，期待下半年重回成長力道，2020年重回成長軌道。

緯穎今（21）日舉行上市前業績發表會，本次辦理現金增資18,810張，預計掛牌股本將提升至17.5億元，最快將於今年3月底掛牌上市。

緯穎主攻資料中心建置商機，長期來看目標客戶市場仍維持成長動能，尤其隨著大數據、IOT（物聯網）、5G等新科技出現，將讓產業更具成長性，但因產業週期性，資料中心在2018年成長強勁，但今年進入盤整期。

洪麗甯解釋，2017年伺服器產業因記憶體、SSD等缺貨，受限材料不足關係，導致市場需求沒有滿足，這也讓2018年客戶大買零組件，積極進行資料中心建置，造就去年產業榮景。

至於另一個干擾市場的因素中美貿易戰，洪麗甯坦言，的確為產業帶來不確定性因素，但主要是影響中國廠商。長期來看，今年上半年產業疲軟，期待下半年回復成長力道，2020重回成長軌道。

儘管大環境不利緯穎，但公司目標今年持續維持成長力道。法人預估，緯穎上半年營收表現與去年持平，但下半年情勢可望好轉，全年營收預估成長一成。

根據資策會（MIC）預估，全球雲端服務市場規模由2015年的373億美元成長至2020年的932億美元，年複合成長率高達20.1%，顯示雲端服務市場仍有大幅度的成長空間。

緯穎身為OCP（Open Compute Project）白金級會員與解決方案供應商，以雲端服務業者為主要客戶群，目前已打入一線資料中心供應鏈，客戶集中在美系兩大科技廠，營收占比高達九成。

緯穎成立至今僅7年時間，營收及獲利呈現三級跳，2018年全年營收已達1,810億元，前三季稅後淨利已達42.96億元，EPS超過29元，表現不俗。

緯穎今日舉行上市前業績發表會，圖為總經理洪麗甯。 記者吳凱中/攝影
緯穎今日舉行上市前業績發表會，圖為總經理洪麗甯。 記者吳凱中/攝影
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