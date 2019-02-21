一天8萬5,000人進出！京站預計第2季申請上市

2019-02-21 18:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



日勝生小金雞京站（2942）今（21）日宣布，將從今年3月起，進行開幕有史以來最大規模的春季改裝，約千坪面積，投入超過5,000萬元，包含B1、2F女鞋區和飾品區，及B3F美食廣場；品牌更新超過百家，占全館五分之一，今年目標成長4%，並預計第2季送件申請上市，成為日勝生第二家上市公司。至於美河市「京站森林食光」將在第4季開幕。

京站總經理柯愫吟表示，去年京站創「三高」，人流量創新高突破3,000萬人，單日入館創新高平均8.5萬人次，也是西區消費者密度最高，業績也創高，達65億元，成長5%；其中前三名業種，分別是餐飲，成長超過20%，主要受惠於海底撈的加入，破億元餐廳除了有海底撈、金色三麥還有饗食天堂等；第二名則是化妝品，成長8%；第三名則是女裝，成長約7%。

今年是京站第十年，柯愫吟說，本次將進行開幕以來最大規模春改，預計有超過30家以上新櫃首度曝光，其中部分包含全台獨家或西區獨家；由於西區消費者普遍年輕，喜愛嘗鮮，希望透過新的空間設計，並增加25%的網路人氣品牌。

例如網路飾品品牌「Snatch」，此品牌在臉書粉絲團擁有超過50萬會員，新品上架速度快，在網路上擁有許多年輕消費者愛戴，京站希望透過其品牌進駐，讓年輕消費者在實體通路上也能感受網路品牌的商品，價格和網路相同。

B1和2F預計將於3月23日開幕，京站期盼透過春季改裝，藉由空間設計、新品牌的進駐，創造兼具話題和魅力的購物環境，回應新時代消費者的購物需求。

另外，因應十周年，京站將陸續推出系列感謝特企，今年亮點是首度與樂樂書屋合作，希望號召消費者交換二手書，以達到閱讀零浪費的目的，以及在館內設置閱讀專區，館內並有九大品牌響應。