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致茂法說 董座黃欽明：第一季疲弱，力拼季成長

2019-02-21 17:52聯合報系攝影中心 記者陳柏亨╱即時報導

致茂電子下午舉行法人說明會，董事長黃欽明表示首季因為淡季和中美貿易戰等因素影響，保守看待第一季營收，但下一季出貨將可望回升，預期全年獲利不低於前兩年。

致茂並公佈去年財報，2018年合併營收169.31億元，年增14%，再創新高，稅後淨利為25.47億元，跟前年25.58億元新高仍達高檔水準，每股盈餘6.22元，其中第4季營運受中美貿易戰影響，單季營收16.97億元，年減17%、季減13%，毛利率52%，稅後淨利4.79億元，季減22%、年減46%，每股盈餘1.16元。

致茂電子下午舉行法人說明會，董事長黃欽明表示首季因為淡季和中美貿易戰等因素影響，...
致茂電子下午舉行法人說明會，董事長黃欽明表示首季因為淡季和中美貿易戰等因素影響，保守看待第一季營收。記者陳柏亨／攝影
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致茂電子下午舉行法人說明會，董事長黃欽明表示首季因為淡季和中美貿易戰等因素影響，...
致茂電子下午舉行法人說明會，董事長黃欽明表示首季因為淡季和中美貿易戰等因素影響，保守看待第一季營收。記者陳柏亨／攝影
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營收貿易戰
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