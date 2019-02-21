聯發科執行長蔡力行：衝5G 今年拚微成長

2019-02-21 17:02 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 林俊良 ╱即時報導



IC設計龍頭聯發科執行長蔡力行今表示，5G換機潮來臨前，2019年及第1季的智慧型手機需求相對疲弱，出貨量成長不容易，聯發科全年營收以持平到微幅成長為目標，有信心持續改善毛利率，營業費用持平或微幅增加。