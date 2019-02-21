翻轉傳統會議形式 中華電、思科推智慧視訊會議服務

2019-02-21 15:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



中華電(2412)今(21)日宣布與思科(Cisco)攜手合作視訊會議服務，以HiNet視訊會議平台為中心，推出「思科Webex Room Kit」月租服務，包辦視訊會議軟硬體需求，減輕企業建置虛擬視訊會議室的鉅額負擔，有效降低企業營運成本，帶動企業創新改革，提升產業競爭力。

有別於國外視訊系統平台，HiNet視訊會議擁有全國最大網路頻寬基礎建設，並在符合國際資安標準的電信機房，建置硬體式MCU多點控制器系統，最多可支援超過1,000組會議設備同時連線，輔以多款備援機制確保視訊連線穩定品質。

中華電指出，以月租代替採購，將大幅降低客戶設備及維護管理成本，更毋須考慮頻寬建設、折舊備品、舟車勞頓等問題，透過高智慧視訊會議設備立即達成共識，搶占業務商機。

中華電表示，與思科推出「Webex Room Kit租用方案」，提供智慧型觸控面板及智慧簡報功能，內建攝影鏡頭、揚聲器、麥克風，透過AI自動追蹤機制，可自動追蹤發言人最佳鏡頭視角，且支援AES加密傳輸保障會議影音資料安全。另外，可延伸在線上直播上，例如法說會、公關活動、業務會報、績優表揚、教育訓練等應用，為企業省下大筆預算。

中華電信數據通信分公司總經理林榮賜表示，所開發的HiNet視訊會議，已廣泛運用在遠端教學、金融晨會、醫療照護等市場，現在攜手思科，就是希望提供給企業用戶更優質的即時互動影像及遠端協作服務，讓本地企業也能輕鬆無負擔的導入國際指標性協作系統。

中華電HiNet視訊會議商務解決方案，目前已服務政府機關團體、金融相關產業、製造業、旅行業、各大跨國企業等 。