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價格下跌拖累 NAND大廠去年Q4營收季減16.8%

2019-02-21 14:32經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

蘋果新機出貨不如預期及整體換機需求轉趨疲弱，影響今年第1季整體NAND Flas...
蘋果新機出貨不如預期及整體換機需求轉趨疲弱，影響今年第1季整體NAND Flash營收。 路透
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全球市場研究機構TrendForce記憶體儲存研究（DRAMeXchange）表示，部分伺服器廠備貨力道偏弱，加上蘋果新機出貨不如預期及整體換機需求轉趨疲弱影響，儘管平均搭載容量持續提升，但整體位元出貨量表現低於原本預期，去年第4季NAND Flash品牌商營收季減16.8%，今年第1季整體NAND Flash營收受銷售單價與需求雙雙下滑拖累，將持續走跌。

DRAMeXchange指出，部分伺服器廠商因2018年第4季總體經濟不確定性提高，決定延後進貨或取消訂單，上游供應鏈因應進行產線調整，備貨力道偏弱，加上蘋果新機出貨不如預期及整體換機需求轉趨疲弱影響，此外，Intel CPU缺貨也衝擊筆電需求低於預期。

DRAMeXchange表示，回顧2018年全年的銷售表現，儘管各項產品價格逐季走跌，但全年位元出貨量較2017年成長逾40%，整體營收仍持續成長，並來到歷年來新高點，約632億美元水準，較2017年成長10.9%。

2019年第1季進入傳統淡季，需求更趨疲弱，伺服器、智慧型手機廠商持續調整庫存，NAND Flash市場的位元出貨量將較上一季衰退，主要供應商為維持市場占有率，透過祭出更優惠價格以吸引客戶採用，整體NAND Flash營收受到銷售單價與需求雙雙下滑的拖累，將持續走跌。

三星電子（Samsung）2018年第4季因智慧型手機、伺服器及筆記型電腦需求皆顯疲弱的影響，位元出貨較上季衰退逾7%，在銷售單價部分，由於三星先前仍維持較高單價，第4季面臨銷售壓力出現價格補跌，使得平均銷售單價大跌逾20%，第4季營收為43.04億美元，季減28.9%。

從製程及產能分析，受到整體NAND Flash市場供過於求影響，2019年的投產目標以維持現有3D NAND產能為主，2D NAND產能則將依需求下修而進行縮減，但仍維持平澤二廠的投產規劃。

同時，儘管第五代3D NAND製程良率已近成熟，但為避免過度增加產出，三星將放緩新製程的擴產計畫。

SK海力士（SK Hynix）因智慧型手機出貨需求不如預期，尤其受到旗艦級智慧型手機銷售疲軟及OEM著重去化庫存影響， 2018年第4季位元出貨僅成長約10%，加上伺服器SSD採購趨向保守等需求面因素影響，加深平均銷售單價的季跌幅達21%，第4季NAND Flash營收為 15.87億美元，季衰退13.4%。

以產能規劃而言，SK海力士2019年仍維持新廠M15的擴產規劃，並同時推出96層新架構的3D NAND產品以改善成本及競爭力，其中搭載96層結構的UFS 2.1產品預計在第2季正式量產，但預期產品推出前期仍需一段時間導入，2019年的出貨主力仍將以72層架構為主。

由於蘋果新機出貨不如預期以及筆記型電腦出貨受CPU缺貨影響，東芝記憶體(Toshiba)2018年第4季位元出貨僅能勉強持平，各類產品合約價明顯走跌，平均銷售單價較前一季走跌約15%，整體營收27.31億美元，季減14.7%。

從產能方面觀察，東芝在四日市市的產能受到威騰要求減產的影響下，該區域整體產能下降，2019年的擴產集中於Fab 6，但仍以64層為主要生產製程。

威騰電子（Western Digital）受到中美貿易戰影響，伺服器及智慧型手機需求不如預期影響，儘管在SSD出貨容量成長有不錯表現，但2018年第4季的位元出貨量僅較上季成長5%，平均銷售單價在需求疲弱以及各類產品價格跌勢加劇影響下，較前季下跌18%，導致整體營收下滑至21.73億美元，季減14.2%。

從產能規劃來看，威騰2019年上半年將維持節制產能與資本支出的策略，並預期2019年的位元產出將較原本計畫降低10~15%，值得注意的是威騰是否能夠順利參與東芝岩手縣新廠的投資，這將是能否保障其未來競爭力的關鍵。

美光（Micron）受惠於SATA介面Enterprise SSD銷售維持高檔及UFS、UMCP順利導入主要智慧型手機客戶，美光在第4季仍能保持超過10%以上位元成長的表現。但受到NAND Flash跌價走勢影響，美光平均銷售單價也有逾10%的下滑，因此營收衰退2.2%，來到21.79億美元。

在產能方面，2019年美光主要的位元增長將來自製程轉進，持續擴大96層產品的導入，並將整體位元增長維持與產業水平接近。

英特爾（Intel）在伺服器SSD領導地位的優勢，加上第4季藉由客戶轉採更高容量配置及更多64層產品的幫助下，仍能維持位元出貨量成長逾15%，但受到第4季伺服器SSD合約價下跌影響，英特爾的平均銷售單價下跌10~20%，整體營收略微成長至11.07億美元，季增2.4%。

在產能與製程方面，英特爾規劃在今年內將大連廠二期產能擴張至滿載，另一方面持續進行96層產品的轉進，預計在2019年下半年可以達到近30%的產出比重。

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