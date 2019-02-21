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面板雙虎抗逆風 衝刺Mini LED產品

2019-02-21 13:59經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

友達、群創在IT各有所長，在競爭中突圍添柴火。圖為友達展示極窄邊框與高亮度4K商...
友達、群創在IT各有所長，在競爭中突圍添柴火。圖為友達展示極窄邊框與高亮度4K商用顯示器，搶食PID市場。 聯合報系資料照
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「面板雙虎」友達（2409）及群創（3481）力抗逆風，衝刺產品「高質化」和「差異化」，Mini LED為其中一個重點項目；外界亦看好此應用，有機會和OLED一較高下。

對Mini LED的產品發展，雙虎不同調，友達首要將Mini LED應用於電競等高毛利的特殊應用；群創則攻公共顯示屏（PID）和電視應用。

Mini LED被視為發展新一代顯示技術Micro LED的前哨站，研調單位IDC資深分析師陳建助直言，長期來看，中國大陸面板廠瘋狂投資，OLED未來不無可能供過於求，而長期來看，Mini LED能和OLED一樣做到超高對比，台廠現在要做聰明投資，在既有顯示技術上精進，「未來這類產品有機會跟OLED競爭。」

Mini LED產品相對一般液晶面板（LCD），成本仍高，友達初期先將Mini LED導入IT產品，發展出65吋UHD 4K全平面無邊框BFGD大型電競顯示器面板等Mini LED電競監視器，以及筆電面板。

友達的Mini LED電競顯示器面板已在去年第4季量產，65吋電競監視器面板跟客戶搭配，會在今年首季上市。

考量Mini LED規格高、成本也相對高，友達現階段計畫陸續在利基型市場上推新產品。

友達日前表示，新量產的電競監視器，今年對其成長有相當大的期待，Mini LED現在比重仍較低，但重點是要找到對的應用，並解決成本、能耗、規格等問題，會把產品做適當定位，以符合市場需求。

群創主打AM（主動式）Mini LED，初期則將此技術導入PID，並宣言「這是一場革命的開始」，110吋PID產品已在今年首季量產出貨，預計第2季量產65吋Mini LED電視面板。群創日前曾說，LCD是他們目前最主要營收來源，但Mini LED產品未來五到十年將取代LCD，看好這類產品近兩年對營收有大貢獻。

此外，群創另一個大目標，是要將Mini LED產品應用於車載面板，並讓OLED面板從車載市場消失，車載驗證時間長，他們謹慎以對，估計最快2020年有產品問世。

群創指出，OLED即使不點亮，在高溫下OLED發光材料都會劣化，是其應用於車載的致命弱點，「車廠應該要放棄OLED的念頭了」。

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