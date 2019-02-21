三星S10+售價3.29萬起 目標S10系列在台營收成長10%

2019-02-21 12:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



三星搶先發表Galaxy S10系列手機，五款手機同步亮相，今（21）日在台灣舉辦新品上市發表會，S10+售價32,900元起，頂規版本售價上看52,900元，S10售價29,900元、S10e售價24,900元，預計3月8日起正式銷售，2月25日至3月4日進行預購，三星指出，目標S10系列在台灣營收成長10%。

三星指出，Galaxy S系列在台灣累計用戶達290萬，今年Galaxy S10系列新機更進一步提升處理器及照相等功能，採用三星至今最頂級、全球首見的Dynamic AMOLED螢幕，成為首款獲得HDR10 +認證的智慧型手機，同時首次採用螢幕下超聲波螢幕指紋辨識，能讀取指紋的3D輪廓而非平面的2D圖像，提升鑑定真偽的能力。

三星在新品全球發表會後，今日在台灣舉辦上市發表會，公布台灣售價，S10+ 8GB+128GB訂價 32,900元、8GB+512GB為39,900元、12GB+1TB訂價52,900元； S10訂價29,900元；Galaxy S10e訂價24,900元，預計3月8日起在通路正式開賣。

另外，三星首款折疊機Galaxy Fold，據了解應會在韓國、美國等市場銷售；5G手機Galaxy S10 5G，目前尚未公布售價。