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經濟解析／後張忠謀時代 法人憂3因素衝擊台積電獲利

2019-02-21 12:36經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

法人發出預警，在蘋果iPhone今年出貨預估下滑、比特幣營收歸0、庫存調整等三大...
法人發出預警，在蘋果iPhone今年出貨預估下滑、比特幣營收歸0、庫存調整等三大因素影響下，台積電今年營收恐無法成長，獲利恐呈現2011年以來首度的下滑。 歐新社
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台積電（2330）股利政策大變革，成為台股首家採用分季配息的公司，合計今年股東可以拿到10元現金股利，連日來推升股價上演股利行情，但是法人則是發出預警，擔憂在蘋果iPhone今年出貨預估下滑、比特幣營收歸0、庫存調整等三大因素影響下，今年營收恐無法成長，獲利恐呈現2011年以來首度的下滑。

台積電首開公司法去年11月修正通過後先例，將分季配發股切，董事會通過去年度每股擬配發8元現金股利之外，規劃在第2季通過今年第1季擬配發2元現金股利，合計股東可以拿到10元現金股切。

法人指出，公司法修正後正式實施，台積電成為新政策上路後首家通過將分季配息的公司，以股利政策來說，長線持有意願將會較高，加上融券回補下作空力道將轉弱，有利於籌碼面的穩定。

但是，目前基本面並沒有變好，法人坦言，張忠謀退休交棒，在雙首長制度下進入後張忠謀時代，新首長對於獲利、股價的表現相當在意，從供應鏈傳出台積電砍價力道加大的消息也可以略看出一二，受到半導體產業景氣不佳的影響，台積電也在進行成本的控管，來維持獲利的表現。

台積電在1月的法說會中釋出對今年半導體景氣保守的看法，預估今年不含記憶體的半導體產業成長1%，較去年的成長8%低，晶圓代工僅持平，較去年成長6%低；台積電預估今年將微幅成長1~3%，創辦人張忠謀在交棒前曾宣示每年以5~10%的成長目標，今年恐將無法達成。

法人坦言，目前看起來，台積電今年的營收恐無法成長，獲利則恐將是2011年以來首度的衰退，分析原因在於，今年蘋果iPhone出貨預估下滑10%，另外，去年比特幣營收占比達4%，但今年恐將沒有這一塊的收入，加上庫存調整的因素，雖然台積電預估今年可微幅成長，但恐怕無法達成。

至於獲利部分，法人指出，今年獲利將衰退，主要是因在28奈米、40奈米今年的表現不如去年，將影響今年毛利率的表現，因此，法人預估，台積電今年恐怕還會再調整一次展望。

台積電股利
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