三星一口氣端五款新機 折疊、5G手機吸睛

2019-02-21 09:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



三星搶在MWC展前發表新品，一口氣端出5款新機，首款折疊及5G手機Galaxy Fold、 Galaxy S10 5G同步亮相，另外還有3款Galaxy S10系列；Galaxy Fold搭載全球首款7.3吋Infinity Flex螢幕，能折疊成迷你的掌中裝置，一秒切換至封面螢幕，同時搭載6顆鏡頭，相當的吸睛，預計第2季起上市；另外，S10系列將在明（21）日開始開放預購，今日也將在台灣舉辦上市記者會。

Galaxy Fold採用嶄新的螢幕材質，內側螢幕不僅可彎曲，還能折疊起來，新型轉軸設計，可以像書一樣開啟，操作過程十分順暢自然，並能在彈指之間，收折成小巧的尺寸。

Galaxy Fold以智慧型手機用戶的需求來設計，具更大的螢幕、更佳的外觀設計，以提升使用體驗，讓用戶隨心切換大小螢幕，另外有專為Galaxy Fold打造的獨特UX，提供充分運用智慧型手機的新方法，同時開啟多個視窗，不論正在工作或玩樂中，或分享生活點滴，用戶都能同時開啟三個App。

Galaxy S10系列採用三星至今最頂級、全球首見的Dynamic AMOLED螢幕，成為首款獲得HDR10 +認證的智慧型手機，首次螢幕下超聲波螢幕指紋辨識，能讀取指紋的3D輪廓而非平面的2D圖像，提升鑑定真偽的能力，另外，還搭載無線閃充充電2.0、IP68防水防塵、新一代處理器，及豐富的三星服務，例如Bixby、Samsung Health、Samsung Pay和Samsung DeX等。

三星首款旗艦級5G智慧型手機Galaxy S10 5G也同步亮相，搭載Galaxy S系列至今最大的螢幕6.7吋Infinity-O螢幕，及用於拍攝3D影像的3D Depth Camera，以實現Video Live focus和Quick Measure等功能；搭載4,500mAh超長續航力電池，以25W實現超快速充電。

三星指出，透過Galaxy S10 5G，連上5G網路的消費者，能在短短幾分鐘之內，完成整季電視劇的下載，或以近乎零延遲的網路速度，暢玩含有大量圖像的雲端遊戲 ，享受進化的VR和AR體驗，或透過即時4K視訊通話，與朋友家人聯繫感情。

Galaxy S10、Galaxy S10 +和Galaxy S10e推出多款顏色供選購，包括絢光白、絢光黑、絢光綠、絢光藍、金絲雀黃和紅鸛粉。此外，Galaxy S10+將另外推出兩款絕美的最新陶瓷機型：釉光黑與釉光白。