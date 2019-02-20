十銓科技電競記憶體 獲2019德國IF設計大獎

2019-02-20 19:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡永祥 ╱即時報導



圖為十銓董事長夏澹寧。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

十銓科技（4967）旗下T-FORCE電競記憶體超越絕倫又再次在國際獎項上大放異彩，T-FORCE XCALIBUR RGB電競記憶體繼去年拿下COMPUTEX金點設計獎後，今年開春即一鳴驚人獲得iF國際設計大獎榮耀，本次得獎的T-FORCE XCALIBUR RGB電競記憶體擁有台灣新型專利(證書號: M565883)，此無與倫比的王者之劍記憶體以其全方位卓越設計耀眼國際。

擁有設計界奧斯卡獎之稱的德國IF產品設計獎，是創辦於1953年享譽國際的產品設計大獎，亦是全球頂尖的設計品質指標，今年德國IF獎網羅來自全球頂尖的67位國際評審委員，並有來自52個國家的6375項作品參賽，T-FORCE XCALIBUR更在眾多優秀品項中脫穎而出，超越群倫。如此亮眼的成績，再次證明T-FORCE電競記憶體兼具頂級效能及驚豔全球設計舞台的堅強實力。

T-FORCE XCALIBUR RGB電競記憶體以120度超廣角原力流光設計理念與獨特的圖騰元素碰撞出全新的視覺效果，覆蓋在記憶體上以全幅式的發光面積及不對稱導光條造型格外吸睛；且多達八種的內建燈光模式可藉T-FORCE BILTZ軟體控制燈效，讓消費者們打造專屬風格。T-FORCE XCALIBUR RGB 電競記憶體內建使用嚴選的原廠顆粒，能帶來極致效能與絕佳的超頻性。內外兼具完美詮釋T-FORCE永垂不朽的王者風範。