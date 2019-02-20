宏達電宣布：成為巴塞爾藝術展香港展會虛擬實境夥伴

2019-02-20 17:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



宏達電（2498）今天宣布，宏達電Vive再度成為藝術界年度盛會巴塞爾藝術展（Art Basel）香港展會的官方虛擬實境（VR）夥伴，並將首度於亞洲展出葛萊美音樂獎得主Laurie Anderson、和台灣新媒體藝術家黃心健共同創作的VR藝術作品To the Moon《登月》。

宏達電Vive Arts總監張忠為表示，《登月》是一件具開創性的藝術品，透過新科技，完美詮釋藝術家所傳達出的創意呈現。Laurie Anderson和黃心健是兩位享譽全球的藝術家，而這件作品結合他們各具特色的創意表達，透過VR創造全新的敘事手法，期望以此激發觀眾的共鳴。

宏達電表示，《登月》發想借鑒自神話、文學、科學和政治，將月球視為科學、形而上學和創造性探索等方面的靈感來源，紀念2018年為人類登陸月球50周年。在15分鐘的虛擬實境作品中，觀眾將會化身為太空人，在低重力的外太空漫步飛行。

在此之前，Laurie Anderson和黃心健的裝置藝術La Camera Insabbiata，已在2017年威尼斯影展榮獲「最佳VR體驗」大獎。 此次《登月》在亞洲首次展出，是繼2018年在Louisiana Museum of Modern Art路易斯安那現代藝術博物館後的首次亮相。

Laurie Anderson表示，這個作品融合了許多元素，包括肢體動作、語言、音樂等，其中最重要的是，能夠使人消失遁入某處。

黃心健指出，這個VR作品，讓體驗者可以從政治到文學等多種角度及觀點觀賞作品。透過VR，便可實際化身為登陸月球的太空人。巴塞爾藝術展香港展會期間為3月29日至31日。