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宏達電最新VR藝術作品 巴塞爾藝術展香港展會亮相

2019-02-20 17:20經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

宏達電（2498）今（20）日宣布HTC VIVE再度成為藝術界年度盛會Art Basel巴塞爾藝術展香港展會官方虛擬實境夥伴，將首度在亞洲展出葛萊美音樂獎得主Laurie Anderson、和台灣新媒體藝術家黃心健共同創作的VR藝術作品To the Moon《登月》。

宏達電指出，20多年來，Laurie Anderson和黃心健攜手創作許多類型廣泛的多媒體藝術作品，To the Moon《登月》是他們至今最波瀾壯闊的作品之一，啟發自Anderson成為首位美國太空總署NASA之駐村藝術家的經驗，兩位藝術家創作出To the Moon《登月》，以紀念2018年為人類登陸月球50週年。

宏達電表示，該沉浸式作品發想借鑒自神話、文學、科學和政治，將月球視為科學、形而上學和創造性探索等方面的靈感來源；在15分鐘的虛擬實境作品中，觀眾將會化身為太空人，在低重力的外太空漫步飛行。

宏達電表示，Laurie Anderson和黃心健的裝置藝術La Camera Insabbiata，已在2017年威尼斯影展榮獲「最佳VR體驗」大獎。 

此次To the Moon《登月》在亞洲首次展出，是繼2018年在Louisiana Museum of Modern Art路易斯安那現代藝術博物館後的首次亮相，民眾將能夠在香港體驗這獨一無二VR裝置藝術。

宏達電指出，HTC VIVE長期致力於藝術領域的數位創新，創立Vive Arts，是一項透過最新科技的運用改變藝術及文化體驗方式的全球計畫；Vive Arts總監張忠為表示，非常榮幸首度為亞洲觀眾帶來這件沉浸式藝術作品，並連續第二年成為巴塞爾藝術展香港展會的官方虛擬實境合作夥伴。

宏達電太空人藝術家
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