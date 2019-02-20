親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
多重投資熱點
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

「下跪主播」恐被休？名嘴夫爆想自殺、通姦逼離婚

影／Panasonic空調節能健康再升級 今年銷量估二位數成長

2019-02-20 17:04經濟日報 記者張義宮╱即時報導

家電大廠台灣松下舉行「2019年全領域空調專家Panasonic新產品發表會」，以瞭解消費者的需求出發，為消費者帶來全新空調機種，今年空調銷售目標預計達20萬台以上，有二位數成長，市場佔有率逾二成。

台灣日立、大金、Panasonic是台灣前三大家用空調品牌。主持Panasonic新產品發表會的台松電器販賣總經理許國士表示，新產品不僅延續100％日本技術台灣同步，更讓省電與健康機能再進化，不僅要為消費者省下更多荷包，更要打造舒適、健康生活再升級。

台松電器販賣是台灣松下負責銷售的子公司。許國士強調，持續不斷創新空調技術，將節能、舒適、健康推向最高境界。此次Panasonic全新系列機種皆取得CSPF能效一級認證，100％日本技術台灣同步，採用Panasonic AI控頻晶片搭載原廠高效率壓縮機，讓運轉效能最佳化，搭配DC直流變頻馬達等六大節能設計，讓節能省電更進化，省電效益更超越國家一級標準60％，不僅讓消費者更省荷包，也讓Panasonic成為連續五年業界省電第一的領導品牌。

他表示，在舒適性與健康性方面，Panasonic全系列機種搭載六大靜音關鍵技術與ECONAVI智慧控溫，以恆溫靜音打造更佳的舒適環境；而面對日益嚴重的空污與室內PM2.5的健康問題，Panasonic自2013年起空調機種開始搭載獨家專利nanoe健康科技，今年更是再升級，其中nanoe X可主動分解、nanoe G可主動吸附PM2.5，經SGS認證去除率達99％，有效對抗室內空汙，把眼睛看不見的細菌、微塵徹底淨化，加上PM2.5智慧偵測雙顯示，讓居家空氣品質也能看得見，並呼吸到清新健康的好空氣。

至於2019年空調價格是否做調整？台松電器販賣指出，價格部份會參考原物料、市場以及競社狀況來設定，目前還未確定。

2019年空調業績成長動能包括，再強化全領域空調陣容，作為專業的空調製造廠商，持續創新維持高品質，滿足從住宅到公共空間的各種空調需求。

許國士指出，今年Panasonic積極進軍商用空調，受惠產品線齊全，商用空調的競爭優勢有現地開發、生産，供貨迅速；長配管、一般配管、單相220V、3相220V、3相380V、4HP～20HP，多種規格、陣容齊全，規劃更便利；上吹型搭載雙變頻壓縮機，更省電；均油系統設計更能保護壓縮機。

家電大廠台灣松下舉行「2019年全領域空調專家Panasonic新產品發表會」，...
家電大廠台灣松下舉行「2019年全領域空調專家Panasonic新產品發表會」，主持發表會的台松電器販賣總經理許國士表示，目標今年空調銷售目標預計達20萬台以上，有二位數成長，市場佔有率逾二成。記者張義宮／攝影
分享

PanasonicPM2.5省電
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

振樺電歐洲參展 秀智慧零售方案

2019-02-20 14:39

挖礦退燒 撼訊轉攻工業電腦顯卡

2019-02-20 14:39

康鈦與日本紙材商合作 搶攻數位印刷市場

2019-02-20 14:39

91APP布局海外 拓展星馬、香港市場

2019-02-20 14:39

91APP服務模式確立 今年衝業績

2019-02-20 14:39

群智諮詢：手機面板供給充裕 價格穩定

2019-02-20 13:30

羨煞人的福利！歐德董座帶員工玩遍全世界

2019-02-20 13:11

台積配息10元 分次發放

2019-02-20 00:55

台積分季配息 有三大意義

2019-02-20 00:54

台積發放獎金 每人約領110萬

2019-02-20 00:54

聯發科下周前進MWC 秀5G晶片

2019-02-20 00:50

聯發科員工分紅 平均37萬

2019-02-20 00:49

蘋果高層搬風 降低倚賴iPhone

2019-02-20 00:14

中華電 強攻數位身分認證

2019-02-19 23:20

提高信任度…數位身分認證搶市關鍵

2019-02-19 23:18

搶占5G革命先機 中美角力一觸即發

2019-02-19 17:06

聯發科分紅開獎 網友爆約2~3.5個月、調薪比前兩年好

2019-02-19 16:13

蝦皮購物調查平均消費最高 彰化意外奪冠

2019-02-19 15:10

飛捷秀新品 Euro CIS展登場

2019-02-19 14:42

伺服器+AMD 嘉澤擁雙題材站波段新高

2019-02-19 14:39

蘋果高層異動 台廠有點剉

2019-02-19 14:39

壞人都在用AI了 好人一定要善用！

2019-02-18 09:49

壞人都在用AI了 好人一定要善用！

2019-02-15 14:08

內鬥？螺絲鬆？沒有張忠謀的台積電 連環出包內幕

2019-02-15 10:21
看更多

熱門文章

傳軟銀組台日團隊接手大巨蛋 遠雄：不排除釋股

2019-02-20 11:53

機師罷工落幕後李信燕首爆 罷工前曾接到林佳龍電話

2019-02-20 10:29

台積分季配息 有三大意義

2019-02-20 00:54

什麼都在漲…薪水追不上 實質薪資倒退17年

2019-02-20 00:04

台積配息10元 分次發放

2019-02-20 00:55

68歲郭台銘開粉專 搖身一變成網紅？

2019-02-20 08:26

台積電員工分紅 平均每人109.62萬元

2019-02-19 19:24

大陸高鐵 長列之外還要雙層

2019-02-19 20:18

電子計算機發票 2020年停用

2019-02-19 23:14

台積發放獎金 每人約領110萬

2019-02-20 00:54

台北工具機展 規模創新高

2019-02-20 00:36

金價創高 台新金投資長看好保值再突破

2019-02-19 18:54

聯發科員工分紅 平均37萬

2019-02-20 00:49

國銀去年海外獲利618億 創新高

2019-02-19 23:00

中華電 強攻數位身分認證

2019-02-19 23:20

金融業首創 第一銀行今起刷臉上班

2019-02-20 11:38

年終獎金扣繳 稅局將檢查

2019-02-19 23:14

羨煞人的福利！歐德董座帶員工玩遍全世界

2019-02-20 13:11

蘋果高層搬風 降低倚賴iPhone

2019-02-20 00:14

大巨蛋今傳台日買主 遠雄：目前沒特定對象或買家

2019-02-20 11:06

稅收增加 我國租稅負擔率上升至13.4％創11年新高

2019-02-20 06:09

微熱山丘啟動全球果實計劃 推全新品牌要賣榴槤糕點

2019-02-19 18:43

中信銀攻陸為何不改制子行？陳佳文專業解惑

2019-02-20 13:33

聯發科下周前進MWC 秀5G晶片

2019-02-20 00:50

阿里旗下國泰產險負責人變更 成立10年未擺脫虧損

2019-02-19 20:45

國壽 入股水資源企業

2019-02-20 01:05

售屋適用舊稅制 須申報所得

2019-02-19 23:14

興達電廠先拆後建可行？台電：備用容量率恐減5％

2019-02-19 21:45

興達電廠機組 評估先拆後建

2019-02-20 00:34

【整理包】和房東分手 東區退租潮一次看完

2019-02-20 16:05

看好電動車市場 中碳負極材料新品可望量產

2019-02-19 22:16

全民退休投資平台實驗 倒數

2019-02-20 01:05

呂桔誠赴雪梨 辦集體自律機制會議

2019-02-19 19:52

勞動部最新身障者進用不足名單 1,679家未足額

2019-02-20 11:42

華南今年朝三路邁進 拚財管、財務操作、海外獲利

2019-02-19 18:39

影／空服員挺機師罷工遭算帳？ 華航：不同工會穿鑿附會

2019-02-20 15:25

壽險業調高宣告利率 金管會籲考量財務衡平

2019-02-19 20:02

名家觀點／2019三大風險 企業如何因應？

2019-02-20 00:30

奇景開拓非驅動IC有成 3D感測方案將陸續出貨

2019-02-19 20:22

去年賣房屬房地課稅舊制 今年怎麼報稅看這裡

2019-02-19 20:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top