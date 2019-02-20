影／Panasonic空調節能健康再升級 今年銷量估二位數成長

2019-02-20 17:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



家電大廠台灣松下舉行「2019年全領域空調專家Panasonic新產品發表會」，以瞭解消費者的需求出發，為消費者帶來全新空調機種，今年空調銷售目標預計達20萬台以上，有二位數成長，市場佔有率逾二成。

台灣日立、大金、Panasonic是台灣前三大家用空調品牌。主持Panasonic新產品發表會的台松電器販賣總經理許國士表示，新產品不僅延續100％日本技術台灣同步，更讓省電與健康機能再進化，不僅要為消費者省下更多荷包，更要打造舒適、健康生活再升級。

台松電器販賣是台灣松下負責銷售的子公司。許國士強調，持續不斷創新空調技術，將節能、舒適、健康推向最高境界。此次Panasonic全新系列機種皆取得CSPF能效一級認證，100％日本技術台灣同步，採用Panasonic AI控頻晶片搭載原廠高效率壓縮機，讓運轉效能最佳化，搭配DC直流變頻馬達等六大節能設計，讓節能省電更進化，省電效益更超越國家一級標準60％，不僅讓消費者更省荷包，也讓Panasonic成為連續五年業界省電第一的領導品牌。

他表示，在舒適性與健康性方面，Panasonic全系列機種搭載六大靜音關鍵技術與ECONAVI智慧控溫，以恆溫靜音打造更佳的舒適環境；而面對日益嚴重的空污與室內PM2.5的健康問題，Panasonic自2013年起空調機種開始搭載獨家專利nanoe健康科技，今年更是再升級，其中nanoe X可主動分解、nanoe G可主動吸附PM2.5，經SGS認證去除率達99％，有效對抗室內空汙，把眼睛看不見的細菌、微塵徹底淨化，加上PM2.5智慧偵測雙顯示，讓居家空氣品質也能看得見，並呼吸到清新健康的好空氣。

至於2019年空調價格是否做調整？台松電器販賣指出，價格部份會參考原物料、市場以及競社狀況來設定，目前還未確定。

2019年空調業績成長動能包括，再強化全領域空調陣容，作為專業的空調製造廠商，持續創新維持高品質，滿足從住宅到公共空間的各種空調需求。