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明基醫赴印度國際醫療展 秀超音波、醫療顯示器

2019-02-20 16:00經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

佳世達旗下明基醫（4116）看準印度醫療市場對診斷類影像產品市場的需求，今（20）日宣布將於2月21日至2月23日，參加印度國際醫療展（Medical Fair India），展出由集團自行研發的可攜式彩色超音波與醫療顯示器。明基醫總經理管新寶表示，此次展出超音波，主要是看好印度市場在診斷類影像產品的龐大需求。

管新寶表示，印度醫材市場仍在起步階段，多數先進設備仍仰賴海外業者提供，近年約有75%需求均仰賴進口，由於當地醫療機構與硬體設施的需求增加，使得診斷類影像產品（如電子檢測儀器、X光設備、超音波等）為進口最大宗，明基在印度已累積一定的口碑及信賴，為其他產品切入市場打下基礎。

管新寶進一步指出，明基醫目前在當地手術燈、手術台市場已占有一席之地，手術檯部分更被當地知名醫療雜誌（Medical Buyer）評比為一線廠商，與歐美大廠Maquet與Steris分庭抗禮。

明基醫表示，印度幅員遼闊，偏鄉地區醫療基礎建設相當不足，遠距醫療成為印度醫療產業的趨勢，明基醫的可攜式彩色超音波，以快速診斷、攜帶便利為目標，克服落地型機種移動有限的問題，讓攜帶醫療資源深入偏遠地區不再困難，目前已於去年成功拿到台北市立聯合醫院的大宗採購標案，也已取得FDA與CE認證。

醫療顯示器部分，明基醫指出，明基集團累積多年的商用及專用顯示器的顯示技術能量，成功開發導入醫療校色軟體使顯示器的醫療影像更細緻。

其中，SE系列的醫療螢幕專為內視鏡影像系統和手術室需求所設計，提供外科醫師理想的手術視野解決方案；MD系列醫療螢幕，則為診斷影像判讀提供優化的顯示效果。

據印度工商部「投資印度」資訊指出，印度醫療器材市場自2009年至2016年的年複合成長率（CAGR）15.8%，規模達52億美元，是亞洲第四大的醫療器材市場，預期至2025年，可進一步達到500億美元的規模。其中診斷類影像產品，占醫材市場比重高達36%，外商進入商機龐大。

2019年印度國際醫療展（Medical Fair India）21日到23日在新德里舉行。官方統計去年有來自20國的551家參展廠商參與盛會，觀展人數近1.3萬人次。

明基醫醫療顯示器。圖／明基醫提供
明基醫醫療顯示器。圖／明基醫提供
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明基醫T3300數位化桌上型彩色超音波掃描儀。圖／明基醫提供
明基醫T3300數位化桌上型彩色超音波掃描儀。圖／明基醫提供
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明基醫印度手術
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