羨煞人的福利！歐德董座帶員工玩遍全世界

2019-02-20 13:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



歐德集團董事長陳國都（右三）每年舉辦國內外員工旅遊犒賞員工，是知名全球玩透透的幸福企業。 圖／歐德集團提供 分享 facebook 讓不少上班族最羨慕的員工福利，就屬員工旅遊了。但，這個企業不只有員工旅遊，而且還是全球玩透透，甚至一年約可出國2~3次。

每年春節過後，是歐德集團同仁們最期待的時刻，在打拚了一年後，來趟放鬆心靈的旅程，充電後再出發。

根據了解，2019年歐德集團員工旅遊造訪了倫敦、奧地利、捷克、匈牙利、克羅埃西亞、斯洛維尼亞、韓國、北海道、京都、日本四國、越南、泰國等國家，從零下15度的冰天雪地玩到35度的艷陽高照，品嘗異國美食、收藏特色美景。

其中，選擇參加10天9夜行程的員工更直呼：「玩得好過癮！回到工作崗位後要更努力工作！」

「努力工作拚命玩」是歐德集團董事長陳國都常掛在嘴邊的一句話，陳國都還說：「辛苦工作的同時，公司也犒賞大家到世界各地旅遊，期待在不同的旅途中，能開創出全新的視野，走出不一樣的價值觀」。

此外，陳國都也常勉勵員工，「工作像螞蟻、生活像蝴蝶」，希望努力工作，也要認真玩，體驗生活。

值得一提的是，歐德集團每年的國外旅遊也會鼓勵員工帶著父母親、孩子同行，陳國都對於員工眷屬的重視和鴻海集團董事長郭台銘觀念相同，他感謝一整年辛苦付出的歐德人外，更感謝同仁眷屬的支持。