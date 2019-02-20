力旺電子榮獲ISSCC Takuo Sugano Award傑出論文獎

2019-02-20 12:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



矽智財供應商力旺電子(3529)宣布該公司榮獲國際固態電路學術研討會(ISSCC) Takuo Sugano Award 傑出論文獎肯定，並於2月18日在美國舊金山接受公開表揚。

國際固態電路學術研討會(ISSCC)為全球先進固態電路領域研發的領先指標，有晶片設計領域奧林匹克大會之美稱，而Takuo Sugano為日本半導體產業權威，亦為ISSCC重要專家會員，Takuo Sugano Award即是ISSCC以其名所設，用以表彰半導體技術發展的成就。

力旺電子得獎論文「A PUF Scheme Using Competing Oxide Rupture with Bit Error Rate Approaching Zero」是揭露一全新半導體技術，利用半導體製程中的細微差異，產生每片晶片獨一無二、無法複製的「指紋」，為物理性不可複製功能(Physical Unclonable Functions，PUF)領域一大創新突破，並將此技術命名為NeoPUF。

力旺電子總經理沈士傑表示，力旺電子長期專注核心技術開發與關注產品應用趨勢，此次論文獲選證明了力旺電子團隊不僅有優異的核心技術與全球行銷的商務能力，更具備世界級學術肯定的創新研發能力。