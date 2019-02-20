親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
多重投資熱點
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

屏東漁船印度洋喋血傳1死1重傷 船上還有漁業署官員

早餐吃錯胖又致癌？一鍵查你是否吃到「最肥地雷」

力旺電子榮獲ISSCC Takuo Sugano Award傑出論文獎

2019-02-20 12:51經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

矽智財供應商力旺電子(3529)宣布該公司榮獲國際固態電路學術研討會(ISSCC) Takuo Sugano Award 傑出論文獎肯定，並於2月18日在美國舊金山接受公開表揚。

國際固態電路學術研討會(ISSCC)為全球先進固態電路領域研發的領先指標，有晶片設計領域奧林匹克大會之美稱，而Takuo Sugano為日本半導體產業權威，亦為ISSCC重要專家會員，Takuo Sugano Award即是ISSCC以其名所設，用以表彰半導體技術發展的成就。

力旺電子得獎論文「A PUF Scheme Using Competing Oxide Rupture with Bit Error Rate Approaching Zero」是揭露一全新半導體技術，利用半導體製程中的細微差異，產生每片晶片獨一無二、無法複製的「指紋」，為物理性不可複製功能(Physical Unclonable Functions，PUF)領域一大創新突破，並將此技術命名為NeoPUF。

力旺電子總經理沈士傑表示，力旺電子長期專注核心技術開發與關注產品應用趨勢，此次論文獲選證明了力旺電子團隊不僅有優異的核心技術與全球行銷的商務能力，更具備世界級學術肯定的創新研發能力。

力旺半導體舊金山
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

群智諮詢：手機面板供給充裕 價格穩定

2019-02-20 13:30

台積配息10元 分次發放

2019-02-20 00:55

台積分季配息 有三大意義

2019-02-20 00:54

台積發放獎金 每人約領110萬

2019-02-20 00:54

聯發科下周前進MWC 秀5G晶片

2019-02-20 00:50

聯發科員工分紅 平均37萬

2019-02-20 00:49

蘋果高層搬風 降低倚賴iPhone

2019-02-20 00:14

中華電 強攻數位身分認證

2019-02-19 23:20

提高信任度…數位身分認證搶市關鍵

2019-02-19 23:18

搶占5G革命先機 中美角力一觸即發

2019-02-19 17:06

聯發科分紅開獎 網友爆約2~3.5個月、調薪比前兩年好

2019-02-19 16:13

蝦皮購物調查平均消費最高 彰化意外奪冠

2019-02-19 15:10

飛捷秀新品 Euro CIS展登場

2019-02-19 14:42

伺服器+AMD 嘉澤擁雙題材站波段新高

2019-02-19 14:39

蘋果高層異動 台廠有點剉

2019-02-19 14:39

郭台銘加碼持股助攻 鴻海盤中市值重返兆元

2019-02-19 11:19

壞人都在用AI了 好人一定要善用！

2019-02-18 09:49

壞人都在用AI了 好人一定要善用！

2019-02-15 14:08

內鬥？螺絲鬆？沒有張忠謀的台積電 連環出包內幕

2019-02-15 10:21
看更多

熱門文章

你達標了嗎？2018平均月薪4.1萬元平均總薪資5.2萬元

2019-02-19 16:18

機師罷工落幕後李信燕首爆 罷工前曾接到林佳龍電話

2019-02-20 10:29

傳軟銀組台日團隊接手大巨蛋 遠雄：不排除釋股

2019-02-20 11:53

聯發科分紅開獎 網友爆約2~3.5個月、調薪比前兩年好

2019-02-19 16:13

台積分季配息 有三大意義

2019-02-20 00:54

什麼都在漲…薪水追不上 實質薪資倒退17年

2019-02-20 00:04

台積配息10元 分次發放

2019-02-20 00:55

攸關勞工退休大計！全民退休投資平台實驗專案明日公布

2019-02-19 14:49

68歲郭台銘開粉專 搖身一變成網紅？

2019-02-20 08:26

台積電員工分紅 平均每人109.62萬元

2019-02-19 19:24

大陸高鐵 長列之外還要雙層

2019-02-19 20:18

電子計算機發票 2020年停用

2019-02-19 23:14

金價創高 台新金投資長看好保值再突破

2019-02-19 18:54

台積發放獎金 每人約領110萬

2019-02-20 00:54

台北工具機展 規模創新高

2019-02-20 00:36

國銀去年海外獲利618億 創新高

2019-02-19 23:00

國營事業1月獲利出爐 中油虧9億元

2019-02-19 17:59

大同負責人違反規定 遭金管會開罰24萬元

2019-02-19 18:01

聯發科員工分紅 平均37萬

2019-02-20 00:49

中華電 強攻數位身分認證

2019-02-19 23:20

蘋果高層搬風 降低倚賴iPhone

2019-02-20 00:14

蘋果高層異動 台廠有點剉

2019-02-19 14:39

和泰汽車發表日本原裝進口改款PRIUS 售價112.9萬元

2019-02-19 14:58

年終獎金扣繳 稅局將檢查

2019-02-19 23:14

稅收增加 我國租稅負擔率上升至13.4％創11年新高

2019-02-20 06:09

微熱山丘啟動全球果實計劃 推全新品牌要賣榴槤糕點

2019-02-19 18:43

大巨蛋今傳台日買主 遠雄：目前沒特定對象或買家

2019-02-20 11:06

金融業首創 第一銀行今起刷臉上班

2019-02-20 11:38

阿里旗下國泰產險負責人變更 成立10年未擺脫虧損

2019-02-19 20:45

聯發科下周前進MWC 秀5G晶片

2019-02-20 00:50

興達電廠先拆後建可行？台電：備用容量率恐減5％

2019-02-19 21:45

國壽 入股水資源企業

2019-02-20 01:05

油電車異車突起 銷售倍增

2019-02-19 15:04

興達電廠機組 評估先拆後建

2019-02-20 00:34

售屋適用舊稅制 須申報所得

2019-02-19 23:14

看好電動車市場 中碳負極材料新品可望量產

2019-02-19 22:16

全民退休投資平台實驗 倒數

2019-02-20 01:05

AR／VR實力享譽國際 台灣新創團隊報喜

2019-02-19 17:47

搶占5G革命先機 中美角力一觸即發

2019-02-19 17:06

華南今年朝三路邁進 拚財管、財務操作、海外獲利

2019-02-19 18:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top