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中美貿易戰 台需慎防兩岸黑天鵝與灰犀牛效應

28歲女離職棄高薪 靠這項技能7個月爽賺591萬

鎧勝有望谷底揚 iPhone機殼下半年出貨

2019-02-20 12:02經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

和碩集團旗下金屬機殼鎧勝-KY（5264）營運逐漸擺脫谷底，隨著毛利率轉正，法人看好今年有望搭上iPhone商機，預估今年鎧勝手機金屬邊框出貨將達500萬到800萬件，今（20）日盤中股價直攻漲停板，股價來到54.8元。

鎧勝自去年下半年開始營運逐漸好轉，受惠筆電及平板產品穩定出貨，2018年第3季毛利率已轉正，但每股仍虧損1.82元。鎧勝日前公告1月營收21.99億元，年增0.8%、月減31.8%。展望全年，法人預估，鎧勝首季將達損益兩平，第2季起恢復獲利。

法人預估，由於今年iPhone需求展望疲弱，隨著今年蘋果新一代手機上市，鎧勝將從下半年開始供貨舊款iPhone金屬機殼，預估今年出貨將達500萬到800萬件。

在主力產品筆電與平板方面，預期今年筆電類營收將年增一成，主要受惠MAC需求成長及訂單比重增加，不過，平板類機殼營收可能呈現下滑趨勢，惟筆電及平板毛利率較高，可望讓毛利率重回上升軌道。

鎧勝看準iPhone商機，於2017年下半年開始提高資本支出大舉擴產，惟去年iPhone XR 銷量不如預期，除了拖累一線金屬機殼供應商可成、鴻準營運之外，總訂單量的減少，也讓身為新晉者的鎧勝無法如當初預期時間供貨。

目前外資圈對於鎧勝何時能供貨iPhone機殼看法不一，以去年推出的iPhone XR 來看，樂觀的法人認為2018年12月已開始供貨，最悲觀的外資甚至指出，鑑於今年iPhone市況不佳，一線金屬機殼供應商防守訂單態度積極，會導致鎧勝今年iPhone訂單無望。總體來看，不論鎧勝是否能出貨iPhone XR 機殼，對營收貢獻能力仍有限。

鎧勝iPhone機殼
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