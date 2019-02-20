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28歲女離職棄高薪 靠這項技能7個月爽賺591萬

趨勢捐100台AI自走車 供教學與研究

2019-02-20 11:31經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

全球網路資安解決方案廠商趨勢科技為讓員工透過好玩、創意的方式，實際學習應用AI新技術，甫於去年12月底在日本福岡舉辦全球內部員工AI競賽。如今賽事圓滿落幕，趨勢今（20）日宣布，將捐出企業內競賽用100台AI自走車，無償提供大專院校系所及非營利教育機關團體申請，作為教學與研究使用。

趨勢去年舉辦的全球內部員工AI競賽，是專屬工程師們的AI方程式大賽，由近2,000名來自世界各地的趨勢人，組成300支隊伍，透過自行研發與設計的AI自走車模組，進行程式競賽對決。趨勢期許，透過實際行動為台灣在地的AI人才培育共盡一份心力，拉近民眾與AI的距離，進而吸引更多對AI有興趣的人，加速台灣科技創新。

趨勢台灣區暨香港區總經理洪偉淦表示，在AI時代，員工就是最重要的資產，面對這一波人工智慧與物聯網的全球大浪潮，最優先的是要在公司內部先建立一個可以讓員工成長和發揮的環境，公司去年於福岡舉辦企業內部的AI大賽，目的就是要讓所有人邊玩邊學，用最有創意的方式去學習和應用AI的最新技術。

回歸根本，洪偉淦認為，台灣的教育體系是培育科技業人才的最佳搖籃，他們希望可以將這樣活潑正向的動能傳遞出去，讓AI學習在課堂之外也能成為一件很好玩的事。

趨勢競賽的AI自走車，搭載Raspberry Pi 3 model B+, Intel Movidius Neural Compute Stick以及Logitech C310鏡頭，可提供影像辨識與深度學習運算，每台造價約值新台幣一萬元。

趨勢科技將捐出企業內競賽用100台AI自走車，無償提供台灣大專院校系所及非營利教...
趨勢科技將捐出企業內競賽用100台AI自走車，無償提供台灣大專院校系所及非營利教育機關團體申請作為教學與研究使用。圖／趨勢科技提供
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