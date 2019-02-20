趨勢捐100台AI自走車 供教學與研究

2019-02-20 11:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



全球網路資安解決方案廠商趨勢科技為讓員工透過好玩、創意的方式，實際學習應用AI新技術，甫於去年12月底在日本福岡舉辦全球內部員工AI競賽。如今賽事圓滿落幕，趨勢今（20）日宣布，將捐出企業內競賽用100台AI自走車，無償提供大專院校系所及非營利教育機關團體申請，作為教學與研究使用。

趨勢去年舉辦的全球內部員工AI競賽，是專屬工程師們的AI方程式大賽，由近2,000名來自世界各地的趨勢人，組成300支隊伍，透過自行研發與設計的AI自走車模組，進行程式競賽對決。趨勢期許，透過實際行動為台灣在地的AI人才培育共盡一份心力，拉近民眾與AI的距離，進而吸引更多對AI有興趣的人，加速台灣科技創新。

趨勢台灣區暨香港區總經理洪偉淦表示，在AI時代，員工就是最重要的資產，面對這一波人工智慧與物聯網的全球大浪潮，最優先的是要在公司內部先建立一個可以讓員工成長和發揮的環境，公司去年於福岡舉辦企業內部的AI大賽，目的就是要讓所有人邊玩邊學，用最有創意的方式去學習和應用AI的最新技術。

回歸根本，洪偉淦認為，台灣的教育體系是培育科技業人才的最佳搖籃，他們希望可以將這樣活潑正向的動能傳遞出去，讓AI學習在課堂之外也能成為一件很好玩的事。