聯發科平均每人分紅30多萬元

2019-02-20 00:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ╱即時報導



晶片大廠聯發科於近日公布分紅與年度調薪，估計分紅總金額約近30億元，而以該公司員工當中約有8,000至9,000人可領到分紅來計算，平均每人分紅金額約近33萬至37萬元之間，不過個別員工領到的金額仍依照考績等條件而定。

聯發科全球員工數約1.6萬多人，對於實際可參與員工分紅的人數、金額與年度調薪幅度，聯發科沒有揭露。

聯發科從去年開始，已改變員工分紅的發放方式，過往是前一年度的分紅，於隔年2月與8月發放，目前則是改為上半年分紅於同年度8月發放，下半年的分紅則是於隔年2月發放。

所以聯發科於去年2月是發放2017年度的全年分紅，而去年8月，則是改制後首次對應上半年表現發放分紅，這次2月發放的員工分紅，則是對應去年下半該公司的成績。

依照聯發科的政策，是提撥20%獲利給員工，依照其去年稅前盈餘236.91億元來看，上半年稅前盈餘為118.7億元，下半年則為118.21億元，而這已是扣除20％員工分紅的數字，因此可推估這次2月分紅的總額約為29.55億元，與去年8月所發金額的相當。

至於個別員工可領到的分紅金額，依照其職等、薪資水準與所得到的考績等條件而有所不同。據了解，聯發科的考績等級大致分為五級，最高是代表優秀的E級，中間則為I＋、I以及I－級，最低則是代表需要改善的N級。