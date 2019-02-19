揮軍2019 Embedded World 撼訊將展示工業電腦顯卡

2019-02-19 20:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



專業顯示卡製造商撼訊科技，將於2019 Embedded World展示工業電腦專用顯示卡，以及FPGA和全系列Thunderbolt 3 eGPU顯示卡外接盒與多媒體連接埠產品，提供全方位的影像處理應用方案。

隨著影像辨識等人工智慧技術快速發展，工業電腦市場對於高解析度影像運算相關應用愈來愈廣，以生產專業顯示卡產品聞名的撼訊，此次將展示採用AMD嵌入式GPU的工業電腦專用顯示卡產品，同時也將展出FPGA以及Thunderbolt3介面的eGPU以外Thunderbolt3擴充連接埠等多媒體裝置。

撼訊採用工業級元件生產的工控專用顯示卡具備高效能、低功耗特性，廣受國際工業電腦大廠肯定，滿足工控市場要求的穩定供貨以及在規格上對於各種尺吋及嚴酷環境的挑戰，提供客製化設計服務。撼訊全方位顯示卡產品應用領域涵括航海運輸、數位多媒體看板、高解析度醫療影像、博奕遊戲主機等。

撼訊Thunderbolt 3介面eGPU顯示卡外接盒，以及Thunderbolt 3多媒體擴充連接埠產品，支援傳輸速度達40Gb/s的Thunderbolt 3介面，可提供Mac等輕薄型筆記型電腦，或個人電腦額外的繪圖運算效能，以執行專業應用程式、3D遊戲、VR內容創作等各種用途。