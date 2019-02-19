奇景開拓非驅動IC有成 3D感測方案將陸續出貨

2019-02-19 20:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



奇景光電今（19）日舉行法說會，該公司表示，已成功開發與參與，智慧型手機廠正在進行的3D感測新案，涵蓋結構光（structured light）、主動式立體3D相機（ASC），以及時差測距（TOF）三種技術，2019及2020年將陸續出貨。

奇景說，目前Android智慧型手機廠的3D感測採用率仍然偏低，主要是受到3D感測硬體成本較高、以及3D感測整合到智慧型手機所需較長開發前置時間所致。大部分Android手機廠，目前選擇低成本的指紋辨識技術，而不是3D感測技術，雖可以暫時達到類似3D的手機解鎖和線上支付功能，但在使用者體驗上是個相對妥協方案。

對於Android智慧型手機廠目前採用3D感測偏低的現象，奇景正致力於開發下一代3D感測整體解決方案，希望能提供Android智慧型手機廠可接受的較低成本、領先市場的高性能且易於採用的產品。針對大多數Android智慧型手機廠，奇景已有明確的新產品時程表和計畫，包括新架構、新演算法，目前進展順利，目標是提供Android客戶2020年智慧型手機機種。

奇景相信，當生態系統能夠大幅降低採用成本，同時提供易於使用、完全整合的整體解決方案時，3D感測將被更多Android智慧型手機廠廣泛使用，而奇景在其中過程將扮演關鍵角色。同時，奇景也正提供投影機模組或關鍵光學元件，與多家業界領先的智慧型手機客戶密切合作，開發多個項目，用於客戶2019年或2020年產品機種。

至於在 晶圓級光學鏡頭（WLO）方面，奇景表示，受惠於主要客戶大規模採用，2018年第4季奇景WLO營收，較上一季呈現兩位數成長。2018年全年較前一年整體出貨量亦大幅增加。不過，預計2019年第1季WLO營收將會減少。出貨量大幅減少將對奇景2019年第1季毛利率產生負面影響，因為產能利用率下降將導致每單位設備折舊和工廠製造費用大幅上升。儘管如此，2019年第1季WLO營收，較去年同期仍大幅成長。奇景運用在WLO技術上的卓越設計及量產專業，正在為特定客戶開發多個新案，用於下一代產品。