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文大女學生過馬路 慘遭公車右轉撞擊輾腳身亡

AR／VR實力享譽國際 台灣新創團隊報喜

2019-02-19 17:47經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

新春報喜，國內多家新創公司獲得國際市調機構與權威財經媒體肯定，更與臉書、亞馬遜等知名企業共享殊榮，我國ARVR新創實力享譽國際。

國發會「XR EXPRESS TW」計畫協助輔導的新創團隊，包括愛實境、成境科技及南瓜虛擬科技等，榮獲市場調查領導機構Digi-Capital評選為「2019 AR／VR／MR Leaders」，與臉書、亞馬遜等科技巨擘齊名。

此外，光禾感知科技也在1月份的日本權威財經雜誌《日經Business》中，與多家國際新創獨角獸一同獲選「尋找十年後的Google、改變世界的100家公司」。

國發會指出，這些新創團隊的產品富有創新性，並具高度國際競爭力，成功吸引海內外知名企業尋求合作。

其中，成境科技以AI運算強化動作捕捉技術，不僅獲得韓國三大電視台KBS採用，更得到日本知名電影公司東映動畫簽訂AI共同開發合約。

南瓜虛擬科技與日本遊戲大廠Sega合作，首創互動式電影VR遊戲，將導入秋葉原等日本各地VR體驗店。

愛實境則深度開發動靜態虛擬實境製作技術，獲法國最大房仲Foncia、紐西蘭房仲公會等採用，近期並宣布與鴻海合作，打造VR賞屋平台，業務觸角已橫跨電商、汽車及旅遊等，市場遍及全球逾50個國家。

光禾感知科技則透過整合圖像辨識技術和AI演算法，成功與泰國大型鐵路集團BTS合作車站廣告行銷，並於去年底順利完成Pre A輪融資，目前市值已達數千萬美元。

看好國內AR／VR產業全球市場的潛力，國發會去年3月啟動「亞洲．矽谷計畫- 推動擴增及虛擬實境產業鏈結全球商機」推動計畫，以「XR EXPRESS TW」為品牌形象，輔導超過100家新創團隊，媒合國內外大型企業，並帶團參加2018 InnoVEX、加拿大VR／AR Global Summit與日本SIGGRAPH Asia 等國際型科技展會，衍生訂單逾新台幣1.3億元。

此外，為提供更完善的國際交流網絡以及資源互惠共享管道，「XR EXPRESS TW」也和全球最大AR／VR社群矽谷SVVR、日本首家AR／VR育成中心Tokyo XR Startups等建立合作關係。國發會期待，可以藉此協助新創團隊順利開拓海外市場，將台灣的創新能量帶向國際，並推動國內產業轉型升級。

VRAR國發會
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