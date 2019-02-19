搶占5G革命先機 中美角力一觸即發

2019-02-19 17:06 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



中國上海虹橋火車站將使用華為最新技術，打造全球首座5G車站。（photo by 網路截圖） 分享 facebook

「誰能搶佔5G先機，就能掌握第四次工業革命！」據中國央視網報導，中國將於上海虹橋火車站啟動全球首座5G網路系統車站，站內將搭載華為最新網路技術。蘋果執行長庫克近日也宣告，蘋果公司將著手研發5G技術，要搶食市場大餅。

中國技術暫居領先

《央視網》指出，上海虹橋車站將於今年完成站內5G網路鋪設，上海移動在啟動典禮上展示5G室內高速網路，網速最高可達1.2Gbps，具體來說，一部2GB的高畫質影片，只需20秒即可下載完成。中國工信部也表示，以目前中國5G研發的進度，預計可在今年內完成更高階的商用服務，5G將全面成為新一代互聯網的基礎設施，提供使用者更廣闊的平台。

針對華為搶占全球5G市場，此前曾有美國工程師直言，深怕華為會將高端技術應用於出口產品，藉機竊取全球機密，目前美國、紐西蘭及澳洲都已在5G發展計畫中將華為除名。

美國堅守原則

然而，據《CNN》最新報導，即便英國國家網路安全中心近日宣告已找出方法控制華為在國家5G基礎建設上產生的風險，但美國副總統潘斯仍表示，美國必須維護日漸危急的通訊設施，與合作夥伴要多多警惕，拒絕和危害國家安全系統的企業妥協。

美國蘋果公司執行長庫克日前宣布將全面進軍5G市場，此舉引發全球熱議，中國《新浪網》指出，蘋果身為華為在手機市場的老對手，此次華為在5G研發佔得先機，以過往產品的CP值來看，蘋果勢必趨於劣勢。

蘋果加入戰局

美國《Business Insider》則認為，蘋果之所以不搶推新機，是由於5G技術尚未成熟，網路收訊範圍小、耗電量大，假設增強收訊，又勢必縮小手機螢幕，民眾沒必要更換手機。《Business Insider)》更大膽預測，蘋果最快2020年才會推出5G新機。

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