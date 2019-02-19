兩大因素衝擊 研調估Q2 DRAM合約價季跌幅15%

2019-02-19 16:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查，今年上半年DRAM產業仍處於供過於求的狀態，價格持續下跌；第1季受淡季效應影響，加上由去年第4季遞延至今的庫存水位仍然偏高，買方拉貨意願依舊疲軟，1月各產品別價格跌幅都已超過15%，預計2、3月價格將續跌，整體第1季的跌幅將超過兩成，伺服器記憶體跌幅更可能擴大至近三成。

展望第2季，DRAMeXchange指出，雖然需求普遍略有回溫，但先前累積的庫存去化尚需要時間，導致供過於求壓力仍在，預估季跌幅約在15%左右。展望下半年，由於市場存在許多地緣政經議題的不確定性，終端需求恐受到壓抑，加上5G、AIoT、IIoT、automotive等新興議題仍處於萌芽階段，儘管DRAM供應商計畫透過放緩擴產腳步進而縮小DRAM供需之間的差距，但仍不足以支撐價格止跌，不過跌幅可望逐季收斂。

從各產品別來看，標準型記憶體價格對供需波動反應最為敏感，因此往往是整體價格走勢的先行指標，該產品別在去年第4季就已經出現10%的季跌幅，延續到今年第1季持續下滑近25%，主流模組8GB價格則下探至45美元以下。

與標準型記憶體性質最為相近的伺服器記憶體，2017年與2018年漲幅最為劇烈，但在去年下半年伺服器的需求成長暫時停滯以後，去化過高的庫存水位便成為最重要的課題。以今年首季來看，伺服器記憶體模組價格逐月快速下滑，預計最快要到今年第3季在庫存水位有效降低後，跌幅才會開始收斂。以需求端來看，即便網路型資料中心客戶仍有相當程度的擴張意願，但因為供給端庫存偏高，因此拉貨力道尚未明顯復甦。

行動式記憶體則與伺服器記憶體的情況相反，由於2017年與2018年的價格漲幅最少，目前的跌價幅度相對也最小，第1季不論是discrete或是eMCP產品的跌幅都在兩成以內。展望第2季，受惠於Android陣營新款旗艦機種發表帶動市場需求轉強，及庫存去化至相對合理水位等因素的支撐下，合約價跌幅將較第1季收斂，然而由於整體需求仍不佳，第2季依舊難以止跌，跌幅約在10~15%。

利基型記憶體由於供貨廠商眾多而需求未見反轉，第2季價格可能較第1季下滑約10%~15%，DDR3與DDR4兩產品之間價差仍達15%~20%，短時間恐難見到價格反轉向上。