親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
多重投資熱點
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

水電工彩券爽中7.6億 霸氣買下公司讓老闆當屬下

你達標了嗎？2018平均月薪4.1萬元平均總薪資5.2萬元

力旺電子獲ISSCC Takuo Sugano Award傑出論文獎

2019-02-19 16:22經濟日報 記者簡永祥╱即時報導

矽智財供應商力旺電子（3529）今日宣布其「A PUF Scheme Using Competing Oxide Rupture with Bit Error Rate Approaching Zero」榮獲國際固態電路學術研討會(ISSCC) Takuo Sugano Award 傑出論文獎肯定，並於2019年2月18日在美國舊金山接受公開表揚。

國際固態電路學術研討會（ISSCC）為全球先進固態電路領域研發的領先指標，有晶片設計領域奧林匹克大會之美稱，而Takuo Sugano為日本半導體產業權威，亦為ISSCC重要專家會員，Takuo Sugano Award即是ISSCC以其名所設，用以表彰半導體技術發展之卓越成就。

力旺得獎論文「A PUF Scheme Using Competing Oxide Rupture with Bit Error Rate Approaching Zero」是揭露一全新半導體技術，利用半導體製程中的細微差異，產生每片晶片獨一無二、無法複製的「指紋」，為物理性不可複製功能(Physical Unclonable Functions，PUF)領域一大創新突破，並將此技術命名為NeoPUF。

NeoPUF由特殊記憶體陣列架構(Cell Array Architecture)以及通過認證的安全性線路設計所組成，具有完美隨機性(Randomness)以及獨特性(Uniqueness)兩項優異特性，獨家專利設計能以硬體的方式產生高達64 千位元的隨機亂碼，並在不需要使用輔助資料運算(Helper Data)的情況下就能達到零錯誤率(Zero Bit Error Rate)。

力旺電子總經理沈士傑表示：「力旺電子長期專注核心技術開發與關注產品應用趨勢，此次論文獲選證明了力旺電子團隊不僅有優異的核心技術與全球行銷的商務能力，更具備世界級學術肯定的創新研發能力。」

NeoPUF技術取自CMOS標準邏輯元件，可廣泛用於各種邏輯製程，而且不需要昂貴的錯誤校正措施(Error Correction)。經測試證明，NeoPUF技術在-40°C到+150°C之間均呈現相當穩定的表現，不受製程或操作環境中的溫度與電壓影響，並已於7nm先進製程完成可靠度驗證且有客戶導入試產。

NeoPUF提供金鑰生成(Key Provisioning)、加密引擎(Crypto Engine)、防篡改保護(Tamper Protection)區塊，當IC產品設計內嵌NeoPUF，可在晶片設計及製造階段就提供最根本的硬體防護。此外，NeoPUF亦可應用於元件信任根(Device Root of Trust)，支援安全啟動(Secure Booting)防護等用途，相當適合人工智慧、物聯網及車聯網等高安全需求晶片。

力旺半導體
元宵節，賞花燈！金豬開運紅包等你拿→

相關新聞

搶占5G革命先機 中美角力一觸即發

2019-02-19 17:06

蝦皮購物調查平均消費最高 彰化意外奪冠

2019-02-19 15:10

飛捷秀新品 Euro CIS展登場

2019-02-19 14:42

伺服器+AMD 嘉澤擁雙題材站波段新高

2019-02-19 14:39

蘋果高層異動 台廠有點剉

2019-02-19 14:39

郭台銘加碼持股助攻 鴻海盤中市值重返兆元

2019-02-19 11:19

折疊iPhone有影 台廠看旺

2019-02-19 00:50

手機能曲能伸 軸承廠當紅

2019-02-19 00:49

台灣大 獲國際永續大獎

2019-02-19 00:36

郭董 臉書澄清投資說

2019-02-19 00:35

台積竹科設研發中心 卡關

2019-02-18 23:12

台積串連產研 打造先進製程中樞

2019-02-18 23:11

郭台銘駁斥投資高軟800億 韓國瑜：相信他對高雄有感情

2019-02-18 22:41

台積電頻出狀況 老客戶：發條應上緊點

2019-02-18 19:16

無店面公會20日開大會 邀柯文哲演講

2019-02-18 18:53

高達10萬片！台積廢晶圓 衝擊全球電子鏈

2019-02-18 17:45

鴻海布局遭誤解 郭台銘一一駁斥：從未承諾投資高軟800億

2019-02-18 16:33

鴻海鄭州廠招募 累計435人報名

2019-02-18 15:37

攻2019黑金商機 東森購物開賣金杯PLUS精品咖啡豆

2019-02-18 15:21

SEMI在台成立太陽光電公共政策倡議委員會

2019-02-18 15:01

元山接單旺 兩岸同步擴產

2019-02-18 14:31

遠傳攜手日本NTT DOCOMO 推相片書服務

2019-02-18 14:31

竹科台積電3奈米建廠用地 環評初審補件再審

2019-02-18 13:41

玉晶光領軍 光學股漲勢再起

2019-02-18 12:56

經濟解析／報廢晶圓衝擊信心 台積電應慎防客戶生二心

2019-02-18 12:40

格芯延攬高通副總裁萊莫斯 衝刺亞洲業務

2019-02-18 12:18

宸鴻恐丟iPhone訂單 外資重申賣出評等

2019-02-18 11:47

壞人都在用AI了 好人一定要善用！

2019-02-18 09:49

壞人都在用AI了 好人一定要善用！

2019-02-15 14:08

內鬥？螺絲鬆？沒有張忠謀的台積電 連環出包內幕

2019-02-15 10:21
看更多

熱門文章

你有幾筆勞工退休金？一張圖讓你搞清楚

2019-02-19 10:04

郭台銘駁斥投資高軟800億 韓國瑜：相信他對高雄有感情

2019-02-18 22:41

折疊iPhone有影 台廠看旺

2019-02-19 00:50

不想血汗錢讓政府「抽成」？ 先搞懂這5招

2019-02-19 09:00

台積電頻出狀況 老客戶：發條應上緊點

2019-02-18 19:16

金融圈：央行可能轉向降息

2019-02-19 00:28

你達標了嗎？2018平均月薪4.1萬元平均總薪資5.2萬元

2019-02-19 16:18

基本工資8月調不調？ 勞長：往調升方向努力

2019-02-19 00:46

手機能曲能伸 軸承廠當紅

2019-02-19 00:49

華為小心 美國用這招來封殺洗錢

2019-02-19 06:00

你的退休金可以分紅？一秒看懂

2019-02-19 09:51

兆豐金拚獲利 四路出擊

2019-02-19 00:37

世紀標案捲土重來 京華城無底價3月29日開標

2019-02-18 18:47

裕日車KICKS 銷售紅不讓

2019-02-19 00:36

台積竹科設研發中心 卡關

2019-02-18 23:12

高達10萬片！台積廢晶圓 衝擊全球電子鏈

2019-02-18 17:45

風險大成本高 兆豐銀3月起不再做巢式交易清算

2019-02-18 23:47

攻新南向 兩機場降落費下調

2019-02-19 00:41

聯發科分紅開獎 網友爆約2~3.5個月、調薪比前兩年好

2019-02-19 16:13

華航撙節 將砍不賺錢航線

2019-02-19 00:33

攸關勞工退休大計！全民退休投資平台實驗專案明日公布

2019-02-19 14:49

出口轉衰 央行降息升溫？

2019-02-19 00:38

花旗銀豐收 去年大賺129億

2019-02-19 00:37

陸車廠延遲付款 衝擊台系鏈

2019-02-19 00:19

最低工資法 拚5月送政院

2019-02-19 00:46

交長談國旅方案 春遊補助不會統統有獎

2019-02-19 00:39

亞幣走強 帶動新台幣升0.7分

2019-02-18 19:04

電動輔助自行車需有「綠色網狀黃色閃電」合格標章

2019-02-19 06:01

郭台銘：過去沒有承諾投資高雄軟體園區800億元

2019-02-18 21:41

房市回溫 1月土增稅收衝百億

2019-02-19 00:24

跨境通匯巢式交易 喊停

2019-02-19 00:37

名家觀點／稅務治理 今非昔比

2019-02-19 00:30

台商資金回台有解！安永：五大判斷原則

2019-02-18 18:34

台電供電線路故障 台北市2.4萬戶一度停電

2019-02-19 12:17

長榮空姐擦屁股事件 長榮缺評估表勞檢未過

2019-02-18 21:41

工具機衰退 全年挑戰大

2019-02-18 23:36

今年元宵節人氣夯！各地燈會人潮多、湯圓銷量飆升三倍

2019-02-19 11:28

外資獲配股利 不能抵繳

2019-02-19 00:23

利多來了 台商海外資金匯回租稅優惠加碼

2019-02-18 22:51

和泰汽車發表日本原裝進口改款PRIUS 售價112.9萬元

2019-02-19 14:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top