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你達標了嗎？2018平均月薪4.1萬元平均總薪資5.2萬元

聯發科分紅開獎 網友爆約2~3.5個月、調薪比前兩年好

2019-02-19 16:13經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

聯發科。 報系資料照
聯發科。 報系資料照
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聯發科(2454)去年調整資結構，員工分紅則是分成2月及8月兩次發放，根據網友在批踢踢上發文爆料，今年2月發放的員工分紅約2~3.5個月，有人宣稱調薪約5.3%，網友坦言，分紅比去年8月稍微好一點點，不過調薪比前兩年好的多，認為這是正面的。

聯發科員工約可領到14個月全薪及分紅獎金，依據慣例，員工分紅為每年盈餘的20%，分成兩次發放，有網友在批踢踢以「發哥開獎」爆料指出是熱騰騰、剛出爐的分紅，比去年8月稍微好一點點，綜合網友的發文，員工分紅約是2~3.5個月。

另有人宣稱4年年資，分紅不到20萬元；也有人說，E7職等分紅中位數為40萬元，加上加班費，年薪約170~180萬元；網友針對調薪也有話說，有人分享自己調薪5.3%，也有人說，調薪幅度真的算有誠意了，看看去年精美的EPS，分紅發的少是正常吧，但「力行哥卻願意大幅調薪」、「感覺力行哥很大方啊」。

有網友肯定調薪回到正常值就值得鼓勵了，不過，也有人認為，今年調薪是不錯，不過去年卻把職等加給跟本薪合併，把行之有年的職等加給打很多折。

受到產業景氣的影響，聯發科去年營收2380.57億元，年減 0.07%，全年每股純益13.26元，創近六年新低；根據網友對分紅的說法，有肯定也有不滿，不過，在調薪上則是以正面的看法居多。

員工分紅聯發科
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