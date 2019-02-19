OPPO創新大會MWC前登場 聚焦5G、10倍混合光學變焦技術

2019-02-19 10:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



OPPO今（19）日宣布，2月23日將在巴塞隆納舉辦2019 創新大會，對外展示全新10倍混合光學變焦技術，此外，也將說明5G相關技術研究的最新進程。圖為OPPO AX7。圖／OPPO提供 分享 facebook

MWC將在2月25日登場，OPPO今（19）日宣布，2月23日將在巴塞隆納舉辦2019 創新大會，對外展示全新10倍混合光學變焦技術，此外，也將說明5G相關技術研究的最新進程；OPPO日前也宣布進軍英國、土耳其與波蘭三個歐洲新市場，持續拓展海外市場。

OPPO曾在MWC 2017率先推出當時具有高度突破性技術「5倍雙鏡頭無損變焦」，今年1月再公布最新的「10倍混合光學變焦技術」，將在今年MWC上正式推出，且技術已達到商化量產水準，引來市場與消費者熱議與期待。該技術採用獨創 「超廣角+超高畫質主鏡頭+長焦」三鏡頭解決方案，讓三顆鏡頭產生最大協作效果，以接力方式實現10倍變焦，加上雙OIS光學防手震技術，讓手機在不同變焦區間上都能創造出更好的成像品質。

OPPO表示，獨創的「潛望式結構」也是實現10倍混合光學變焦技術的另一關鍵。透過讓鏡片呈現特殊的橫向排列與折射，能最大程度地節省與利用手機內的空間，讓更大的感光元件得以被納入機身，進而帶來畫質更清晰的長焦拍攝能力，同時還能繼續保持手機機身的輕薄優勢。

除了10倍混合光學變焦技術外，OPPO指出，將在23日發表會中說明5G技術相關資訊；為迎接5G時代來臨早在2015年就已成立相關研究團隊，至今在5G領域已獲得超過1,000個相關全球專利，同時也持續和相關產業領導廠商合作，共同探索5G網路時代的行動技術創新，成為Qualcomm Technologies 「5G領航計畫」合作夥伴，2018年5月則是完成全球第一個基於3D結構光的5G影像通話技術展示，2月25日OPPO也將在Qualcomm MWC 2019的展位中聯手Qualcomm進行最新5G相關技術聯合展示。