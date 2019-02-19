奧圖碼去年搶下4K投影機21.9%市佔率 再度傲視群雄

2019-02-19 09:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



根據美國市場調查機構PMA Marketing Research年度銷售資料統計，全球投影機專業品牌Optoma奧圖碼，以擁有全光源、全焦距，並兼具智慧語音系統的全方位4K投影品牌之姿，在2018年搶下全球21.9%的4K投影機市佔率，再度傲視群雄、稱霸全球4K投影市場。

奧圖碼洞悉4K投影先機，結合卓越的影像色彩處理技術及完備的產品規劃，研發推出完整全光源、全焦距的4K投影全線機型，獲得全球投影市場的高度肯定，在2018年成功以21.9%的傲人市佔成績，於全球4K投影市場的繼續其領先地位。

奧圖碼亞太區負責人吳俊佑表示，於2019年開春之際，Optoma宣示將持續升級從高階工程、智慧商務到家庭娛樂的全方位4K投影應用，延續及打造更細膩及高品質4K大畫面全新視野，絕對有信心穩坐投影市場的領導地位。

2018年Optoma 奧圖碼在台灣以優於同級競品的影像規格、輕鬆入手的親民價格，提供全線4K家庭劇院投影機型，包含全球首款支援智慧語音助理的4K家庭劇院投影機UHD51A、全球最小4K LED智慧家庭投影機UHL55、極光雷射4K UHD家庭劇院投影機UHC68、經典燈泡4K旗艦級家庭劇院投影機UHD65等；今年，Optoma將持續研發推出更人性化4K智慧家庭劇院投影系列，為消費大眾量身訂做更多大畫面智慧家居新生活選擇。

奧圖碼自成立以來即專注投影系統研發及銷售，並恪遵經營理念「專注、專業、專精」，致力影像與色彩處理技術之研發不遺餘力，結合完整的產品規劃及靈活的行銷策略，贏得國內外專業媒體及廣大客戶肯定，為全球專業投影領導品牌。

植基於母公司，全球最大投影機製造商，中光電集團垂直整合優勢，奧圖碼從關鍵零組件、研發、製造到品牌行銷，擁有業界最完整且最專注的資源投入與掌握度。

產品線包括了專屬會議／教學型、高畫質家庭劇院型、電玩／電視無娛樂型及掌上型等四大系列投影機，涵蓋了商務、教育、家用、行動等各個領域，致力使「商務更有效、教學更出色、生活更精彩。