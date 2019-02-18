郭台銘：過去沒有承諾投資高雄軟體園區800億元

2019-02-18 21:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



為了澄清外界誤解，鴻海董事長郭台銘今（18）日個人粉絲專頁連續發文說明，強調「過去沒有承諾投資高雄軟體園區800億元。」

依據郭台銘今日個人粉絲專頁晚間的發文提到，「軟體園區投資只要有點產業常識的人就知道是不需要800億，釐清事實，但我們在高雄路竹就有廠，怎麼會沒投資高雄。」

郭台銘個人粉絲專頁也提到，「上述都是過去的事，為何會扯向打臉韓市長，請媒體停止使用這種誤導性的標題，也不要帶風向愚弄民眾。」