台灣房仲西進橫掃式展店 兩岸攜手創新O2O購屋平台

2019-02-18 21:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ╱即時報導



大陸房地產市場迎來拐點，台灣房仲品牌住商機構卻在40周年之際，宣布與大陸品牌最新線上房仲平台「貝殼找房」合作，主推房仲業O2O模式，由貝殼負責線上系統，住商則主攻線下培訓與務等，去年底至今住商透過貝殼展店已達312間，加上原先既有的店頭共計560間，今年底目標將開到1025間，著實驚人。

住商機構喊出大陸一年展店翻倍，可謂信心滿滿。住商機構董事長吳耀焜直言，這次住商與貝殼找房合作，成為台灣首家房仲品牌以O2O整合新營運模式，在大陸市場快速展店，且掛的還是住商機構的品牌。

此番與住商攜手合作的「貝殼找房」，正是大陸房仲龍頭鏈家房屋旗下的找房平台，2018年上線後積極推動新的營運模式，與「安居客」並列中國前兩大找房網。目前貝殼找房的O2O模式已與鏈家房屋結合外，由鏈家收購的德佑地產則是第二例，且貝殼找房透過人海戰術，一年內協助德佑地產展店5000家。

吳耀焜表示，貝殼找房除了找物件的基本功能之外，還增設營銷、運營、人才、系統、供應鏈、品牌、交易、資本等八大功能，由於建立在強大平台基礎上，因此也是目前中國房產業者使用度最高的網站，住商透過貝殼找房的平台能精準鎖定同業因此能快速拓展。

目前住商原先在大陸店數約200多家，貝殼找房去年底至今已協助展店312家，分別為於廣州、東莞、武漢、合肥等城市，合計已有560家店，保守預計年底能增加至1025家；住商台灣目前499家，年底前預計能增至530家，大家房屋品牌則是希望能增加到150家。若順利達標，住商機構兩岸將有逾1700家房仲店面，規模十分可觀。