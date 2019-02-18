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癲癇發作昏迷四天後醒來當媽 她驚呼：我沒有懷孕

大戶屋去年營收近10億元 今年總店數上看50家

2019-02-18 17:13經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

小確幸商機帶動餐飲市場蓬勃成長！經濟部統計處資料顯示，去年全台餐飲成長4.6%，為近七年高峰，新品牌、新「食」尚功不可沒。

大戶屋董事長吳勝福今（18）日指出，大戶屋去年營收逼近十億，目前店數共39家，看好黃金世代（50~64歲）和千禧世代對健康取向餐飲的需求日增，今年將再衝十店，總店數上看50間，邁向中大型連鎖餐廳規模。

吳勝福指出，國內餐飲市場競爭激烈，今年驅動成長的動能除了增加餐廳據點外，「人流」和「人力」將是帶動成長的兩大關鍵。

「人流」部分，大戶屋將與全家便利商店會員合擊，導入880萬會員點數紅利；「人力」部分，則以獨有的員工訓練系統、透明化的升遷制度，和優於同業的員工福利，達到育才和留才，且今年因應擴大展店，大戶屋將大舉徵才300人，在福利方面，則包含績效獎金、留任獎金、年終獎金等，2018年正職員工年薪達15.2個月。

吳勝福指出，全家國際餐飲目前有7.7萬名享聚卡會員，今年2月起「全餐」與「全家」合擊，將逐步進行會員整合。第一階段，今年2月起，「全家」880萬名會員，皆可使用點數加價或免費換購「全餐」定食券。第二階段、今年第二季，「全家」與「全餐」點數可交換，消費者可直接使用「全家」點數兌換大戶屋的指定商品，在大戶屋消費時，亦可選擇累積「全家」點數。

吳勝福說，第三階段會員整合，希望做到無縫接軌，無論在「全家」或「全餐」消費，結帳時只要出示一個會員條碼，就能暢行無阻，自由累兌點，等同於「全餐」會員人數瞬間擴增百倍，共享「全家」會員流量紅利。

吳勝福並進一步指出，大戶屋去年年增達二成，交出超出業界的成長幅度，且大戶屋高達六成的餐廳數，名列賣場餐飲區top3。最具代表性的食材，包括有機無毒食材品牌「天和鮮物」的海鮮漁獲、被喻為台積電品管規格的「信功肉品」的豬肉。前者人氣菜色如醬煮澎湖青斑定食、季節限定黃金鯧定食為魚類主菜之冠；後者豬肉，外銷日本，使用其食材的鹽麴五花肉定食，則是全店NO.1的冠軍餐點。

炭烤鹽麴松阪豬定食。 大戶屋/提供
炭烤鹽麴松阪豬定食。 大戶屋/提供
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