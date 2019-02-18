親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
多重投資熱點
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

癲癇發作昏迷四天後醒來當媽 她驚呼：我沒有懷孕

高達10萬片！台積廢晶圓 衝擊全球電子鏈

2019-02-18 17:45世界日報 記者簡永祥／台北18日電

台積廢晶圓，衝擊全球電子鏈。 報系資料照
台積廢晶圓，衝擊全球電子鏈。 報系資料照
分享

台積電南科14B廠（Fab 14B）光阻劑瑕疵事件下修本季展望，全年每股純益也因此短少台幣0.08元。業界估，台積電此次晶圓報廢量高達10萬片，幾乎該廠一個月總產能都要重做，遠高於預期，並使得輝達、海思、賽靈思等大客戶出貨受影響，牽動全球電子業走勢。

業界人士指出，台積電雖已宣布此次事件損失的晶圓，將在下季補回，這意味客戶端原本該在既定時間取得的晶圓，勢必無法如期取得。此次事件，受影響的主要為輝達、海思、賽靈思等一線大廠，涵蓋繪圖晶片、手機等電子業重要應用，影響值得關注。

至截稿前，無法取得台積電客戶回應。業界認為，目前全球電子業受傳統淡季、高階智慧手機銷售遭遇瓶頸，以及美中貿易戰不確定性等多重負面因素干擾，「生意很難做」，台積電此次事件若使得客戶出貨時程受影響，牽動全球電子業生態，可能使得相關業者面臨「淡季更淡」的問題。

此次發生光阻劑瑕疵事件的台積電南科14B廠月產能為10萬片，主要製程為16奈米和12奈米，其中，輝達投片量就超過上萬片。經農曆年前密切和客戶協通後，台積電決策層考量公司須負最大責任，原本認為部分影響晶圓可透過重新曝光再交給客戶，因此最初估計報廢晶圓數量不超過2萬片。

台積電上周五（15日）公告，受此次事件影響，本季合併營收將由原預估的73億至74億美元，下修為70億至71億美元，降幅約3%，換算影響逾新台幣90億元；毛利率、營益率同步調降2個百分點，毛利率由原估43%至45%，下修為41%至43%，營益率則由原估31%至33%，下修為29%至31%。

台積電並未揭露此次報廢晶圓數，法人以台積電南科14B廠先進製程每片賣價5,500美元推算，估計報價晶片接近10萬片，等同台積電幾乎把該廠一個月所有投片的晶圓全數重做，也凸顯台積電為了取得客戶信任，不惜犧性短期利潤。

台積電南科奈米
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

鴻海布局遭誤解 郭台銘一一駁斥：從未承諾投資高軟800億

2019-02-18 16:33

鴻海鄭州廠招募 累計435人報名

2019-02-18 15:37

攻2019黑金商機 東森購物開賣金杯PLUS精品咖啡豆

2019-02-18 15:21

SEMI在台成立太陽光電公共政策倡議委員會

2019-02-18 15:01

元山接單旺 兩岸同步擴產

2019-02-18 14:31

遠傳攜手日本NTT DOCOMO 推相片書服務

2019-02-18 14:31

竹科台積電3奈米建廠用地 環評初審補件再審

2019-02-18 13:41

玉晶光領軍 光學股漲勢再起

2019-02-18 12:56

經濟解析／報廢晶圓衝擊信心 台積電應慎防客戶生二心

2019-02-18 12:40

格芯延攬高通副總裁萊莫斯 衝刺亞洲業務

2019-02-18 12:18

宸鴻恐丟iPhone訂單 外資重申賣出評等

2019-02-18 11:47

鴻碩高頻高速傳輸訂單旺 營收成長上看雙位數

2019-02-18 11:13

壞人都在用AI了 好人一定要善用！

2019-02-18 09:49

台積電調降第1季財測 股價開盤反漲2元

2019-02-18 09:42

郭台銘1月加碼鴻海3000張 早盤股價走堅

2019-02-18 09:41

經濟解析／楊應超：台灣鬼混20年，都在混什麼？

2019-02-18 07:56

台積廢晶圓 衝擊全球電子鏈

2019-02-18 00:38

檢測更嚴 台積電交貨期恐拉長

2019-02-18 00:37

FII赴美宣傳關燈工廠

2019-02-18 00:32

MWC展 五電信董總親征

2019-02-18 00:28

MWC／非蘋機皇將亮相 台系鏈補

2019-02-18 00:27

MWC／經部帶隊 秀自主產業鏈

2019-02-18 00:27

5G大戰熱身…電信5雄搶商機 赴MWC取經

2019-02-18 00:14

台積電 吃下10萬片報廢晶圓

2019-02-18 00:08

中華電資安 奪五項特優

2019-02-18 00:03

壞人都在用AI了 好人一定要善用！

2019-02-15 14:08

內鬥？螺絲鬆？沒有張忠謀的台積電 連環出包內幕

2019-02-15 10:21
看更多

熱門文章

經濟解析／楊應超：台灣鬼混20年，都在混什麼？

2019-02-18 07:56

台積廢晶圓 衝擊全球電子鏈

2019-02-18 00:38

客人已挖到地下室 學者：再下去恐發生棄屋潮

2019-02-18 12:18

罷工後成本攀升 華航下半年大砍不賺錢航班

2019-02-18 11:02

勞退新制基金分紅 這一類勞工吃不到

2019-02-18 16:09

中美貿易摩擦台商鮭魚回流 四大廠回台投資近80億

2019-02-17 19:51

經濟解析/外資買超、股價基期低 鴻海投資時機到了嗎?

2019-02-17 22:29

鴻海布局遭誤解 郭台銘一一駁斥：從未承諾投資高軟800億

2019-02-18 16:33

林義守因力挺楊秋興陷入「八年抗戰」 現在終於可以笑了

2019-02-18 10:05

台積電 吃下10萬片報廢晶圓

2019-02-18 00:08

看了電影「幸福綠皮書」 謝金河這麼說

2019-02-17 20:38

房市谷底奇葩 這棟小宅2017銷售表現令人稱奇

2019-02-18 12:07

檢測更嚴 台積電交貨期恐拉長

2019-02-18 00:37

郭台銘1月加碼鴻海3000張 早盤股價走堅

2019-02-18 09:41

韓流效應 高市ATM交易升溫 增幅居六都之冠

2019-02-17 23:02

華航將砍不賺錢航線 交通部：尊重公司治理

2019-02-18 13:29

中華郵政活化資產 拚都更

2019-02-18 00:49

LINE換機流程簡化 畫面引導即可完成

2019-02-18 09:26

韓流效應錢潮來了？選後高雄ATM交易增幅六都之冠

2019-02-17 18:44

台商回流投資 4大廠落腳桃園

2019-02-17 23:36

資本規定變革 保險業增資升壓

2019-02-17 23:30

MWC展 五電信董總親征

2019-02-18 00:28

貿易戰燒向汽車業 台廠警戒

2019-02-17 23:29

經濟解析／調整航班 華航不得不的選擇

2019-02-18 14:18

央行14款紀念銀章滯銷 原來是這兩個原因

2019-02-18 16:01

強化資本…金管會4措施 整骨保險業

2019-02-18 00:31

經濟解析／報廢晶圓衝擊信心 台積電應慎防客戶生二心

2019-02-18 12:40

財團法人買股 有條件免稅

2019-02-18 00:26

企業春酒宴 韓國瑜選總統、韓冰選市長議題夯

2019-02-18 10:28

宸鴻恐丟iPhone訂單 外資重申賣出評等

2019-02-18 11:47

這位金控老董好專情 金融股只進不出

2019-02-18 16:19

獲利大輸長榮 華航拚突圍

2019-02-18 14:31

FII赴美宣傳關燈工廠

2019-02-18 00:32

名家觀點／循環經濟…驅動台灣未來

2019-02-18 00:24

MWC／非蘋機皇將亮相 台系鏈補

2019-02-18 00:27

貿協領軍電商新南向 2018年創5.3億美元商機

2019-02-18 05:56

竹科台積電3奈米建廠用地 環評初審補件再審

2019-02-18 13:41

台商設廠用地 桃市府全力協助

2019-02-17 23:38

券商公會 打造亞洲理財中心

2019-02-18 00:53

中華郵政董座專訪／他，出身學界 做事沉穩

2019-02-18 00:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top