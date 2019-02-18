高達10萬片！台積廢晶圓 衝擊全球電子鏈

2019-02-18 17:45 世界日報 記者 世界日報 記者 簡永祥 ／台北18日電



台積廢晶圓，衝擊全球電子鏈。 報系資料照 分享 facebook

台積電因南科14B廠（Fab 14B）光阻劑瑕疵事件下修本季展望，全年每股純益也因此短少台幣0.08元。業界估，台積電此次晶圓報廢量高達10萬片，幾乎該廠一個月總產能都要重做，遠高於預期，並使得輝達、海思、賽靈思等大客戶出貨受影響，牽動全球電子業走勢。

業界人士指出，台積電雖已宣布此次事件損失的晶圓，將在下季補回，這意味客戶端原本該在既定時間取得的晶圓，勢必無法如期取得。此次事件，受影響的主要為輝達、海思、賽靈思等一線大廠，涵蓋繪圖晶片、手機等電子業重要應用，影響值得關注。

至截稿前，無法取得台積電客戶回應。業界認為，目前全球電子業受傳統淡季、高階智慧手機銷售遭遇瓶頸，以及美中貿易戰不確定性等多重負面因素干擾，「生意很難做」，台積電此次事件若使得客戶出貨時程受影響，牽動全球電子業生態，可能使得相關業者面臨「淡季更淡」的問題。

此次發生光阻劑瑕疵事件的台積電南科14B廠月產能為10萬片，主要製程為16奈米和12奈米，其中，輝達投片量就超過上萬片。經農曆年前密切和客戶協通後，台積電決策層考量公司須負最大責任，原本認為部分影響晶圓可透過重新曝光再交給客戶，因此最初估計報廢晶圓數量不超過2萬片。

台積電上周五（15日）公告，受此次事件影響，本季合併營收將由原預估的73億至74億美元，下修為70億至71億美元，降幅約3%，換算影響逾新台幣90億元；毛利率、營益率同步調降2個百分點，毛利率由原估43%至45%，下修為41%至43%，營益率則由原估31%至33%，下修為29%至31%。

台積電並未揭露此次報廢晶圓數，法人以台積電南科14B廠先進製程每片賣價5,500美元推算，估計報價晶片接近10萬片，等同台積電幾乎把該廠一個月所有投片的晶圓全數重做，也凸顯台積電為了取得客戶信任，不惜犧性短期利潤。