親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
多重投資熱點
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

人進得來，錢留得下？韓國瑜的賭場夢

勞退新制基金分紅 這一類勞工吃不到

鴻海全球布局常遭誤解 郭台銘一一駁斥

2019-02-18 16:33經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

鴻海（2317）董事長郭台銘今（18）日針對媒體報導有關集團在台灣高雄軟體園區、印尼、巴西、美國、印度等國的投資及布局發文，一一駁斥外界報導不實的地方，他強調，從未承諾投資高軟800億元；美國威州部分，因為州長換人，投資協議書根本沒有開始就擱置了，「政治影響經濟，台灣美國都一樣，換了州長就換了想法，我們也只能停擺」。

郭台銘最新臉書發文以「All we need is truth not news.」為題，搭配郭董說新明、面對面說鴻海的圖文，針對媒體曾報導的高雄軟體園區、印尼、巴西、美國、印度等國的投資布局提出澄清。

郭台銘表示，從未承諾投資高軟800億元，任何有科技常識的人都知道，軟體園區的投資是花不到800億元的；另外，郭台銘指出，根本沒有在巴西投資120億美元的計畫，產業事實是，巴西投資組裝iPhone及iPad是花不到120億美元的。

印尼部分，郭台銘解釋，當時的雅加達州長佐科威已當選印尼總統，仍在協助鴻海取得雅加達的土地，雙方的共識是，什麼時候取得土地，我們什麼時候建廠。

美國威州部分，郭台銘強調，備忘錄簽完不到半年，州長換人，投資協議書根本沒有開始就擱置了，他說，「政治影響經濟，台灣美國都一樣，換了州長就換了想法，我們也只能停擺」。

印度部分，郭台銘指出，印度馬哈拉施特拉工業區土地之前經過3年仍無法取得，但最近會有具體計畫，在印度清奈、安得拉邦州、還有海德拉巴等地，則有1～2萬人的生產基地跟研發計畫正在進行。

郭台銘強調，「我們在全球擴充製造基地及研發基地從未停過，幾乎所有投資國的城市都會積極爭取我們的投資、協助我們解決投資所遭遇的問題」。

郭台銘印度印尼
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

攻2019黑金商機 東森購物開賣金杯PLUS精品咖啡豆

2019-02-18 15:21

SEMI在台成立太陽光電公共政策倡議委員會

2019-02-18 15:01

元山接單旺 兩岸同步擴產

2019-02-18 14:31

遠傳攜手日本NTT DOCOMO 推相片書服務

2019-02-18 14:31

竹科台積電3奈米建廠用地 環評初審補件再審

2019-02-18 13:41

玉晶光領軍 光學股漲勢再起

2019-02-18 12:56

經濟解析／報廢晶圓衝擊信心 台積電應慎防客戶生二心

2019-02-18 12:40

格芯延攬高通副總裁萊莫斯 衝刺亞洲業務

2019-02-18 12:18

宸鴻恐丟iPhone訂單 外資重申賣出評等

2019-02-18 11:47

鴻碩高頻高速傳輸訂單旺 營收成長上看雙位數

2019-02-18 11:13

壞人都在用AI了 好人一定要善用！

2019-02-18 09:49

台積電調降第1季財測 股價開盤反漲2元

2019-02-18 09:42

郭台銘1月加碼鴻海3000張 早盤股價走堅

2019-02-18 09:41

經濟解析／楊應超：台灣鬼混20年，都在混什麼？

2019-02-18 07:56

台積廢晶圓 衝擊全球電子鏈

2019-02-18 00:38

檢測更嚴 台積電交貨期恐拉長

2019-02-18 00:37

FII赴美宣傳關燈工廠

2019-02-18 00:32

MWC展 五電信董總親征

2019-02-18 00:28

MWC／非蘋機皇將亮相 台系鏈補

2019-02-18 00:27

MWC／經部帶隊 秀自主產業鏈

2019-02-18 00:27

5G大戰熱身…電信5雄搶商機 赴MWC取經

2019-02-18 00:14

台積電 吃下10萬片報廢晶圓

2019-02-18 00:08

中華電資安 奪五項特優

2019-02-18 00:03

壞人都在用AI了 好人一定要善用！

2019-02-15 14:08

內鬥？螺絲鬆？沒有張忠謀的台積電 連環出包內幕

2019-02-15 10:21
看更多

熱門文章

經濟解析／楊應超：台灣鬼混20年，都在混什麼？

2019-02-18 07:56

台積廢晶圓 衝擊全球電子鏈

2019-02-18 00:38

罷工後成本攀升 華航下半年大砍不賺錢航班

2019-02-18 11:02

客人已挖到地下室 學者：再下去恐發生棄屋潮

2019-02-18 12:18

中美貿易摩擦台商鮭魚回流 四大廠回台投資近80億

2019-02-17 19:51

經濟解析/外資買超、股價基期低 鴻海投資時機到了嗎?

2019-02-17 22:29

林義守因力挺楊秋興陷入「八年抗戰」 現在終於可以笑了

2019-02-18 10:05

台積電 吃下10萬片報廢晶圓

2019-02-18 00:08

看了電影「幸福綠皮書」 謝金河這麼說

2019-02-17 20:38

檢測更嚴 台積電交貨期恐拉長

2019-02-18 00:37

郭台銘1月加碼鴻海3000張 早盤股價走堅

2019-02-18 09:41

韓流效應 高市ATM交易升溫 增幅居六都之冠

2019-02-17 23:02

房市谷底奇葩 這棟小宅2017銷售表現令人稱奇

2019-02-18 12:07

華航將砍不賺錢航線 交通部：尊重公司治理

2019-02-18 13:29

韓流效應錢潮來了？選後高雄ATM交易增幅六都之冠

2019-02-17 18:44

台商回流投資 4大廠落腳桃園

2019-02-17 23:36

資本規定變革 保險業增資升壓

2019-02-17 23:30

中華郵政活化資產 拚都更

2019-02-18 00:49

MWC展 五電信董總親征

2019-02-18 00:28

LINE換機流程簡化 畫面引導即可完成

2019-02-18 09:26

貿易戰燒向汽車業 台廠警戒

2019-02-17 23:29

強化資本…金管會4措施 整骨保險業

2019-02-18 00:31

經濟解析／調整航班 華航不得不的選擇

2019-02-18 14:18

經濟解析／報廢晶圓衝擊信心 台積電應慎防客戶生二心

2019-02-18 12:40

企業春酒宴 韓國瑜選總統、韓冰選市長議題夯

2019-02-18 10:28

財團法人買股 有條件免稅

2019-02-18 00:26

宸鴻恐丟iPhone訂單 外資重申賣出評等

2019-02-18 11:47

FII赴美宣傳關燈工廠

2019-02-18 00:32

經部助攻40漫遊小鎮 輔導餐飲老店、特色商圈

2019-02-17 16:50

MWC／非蘋機皇將亮相 台系鏈補

2019-02-18 00:27

名家觀點／循環經濟…驅動台灣未來

2019-02-18 00:24

貿協領軍電商新南向 2018年創5.3億美元商機

2019-02-18 05:56

竹科台積電3奈米建廠用地 環評初審補件再審

2019-02-18 13:41

台商設廠用地 桃市府全力協助

2019-02-17 23:38

券商公會 打造亞洲理財中心

2019-02-18 00:53

中華郵政董座專訪／他，出身學界 做事沉穩

2019-02-18 00:47

金管會新措施／學者：鼓勵發普通股

2019-02-17 23:29

獲利大輸長榮 華航拚突圍

2019-02-18 14:31

MWC／經部帶隊 秀自主產業鏈

2019-02-18 00:27

產創條例修法財經兩部不同調 政院本周再協商

2019-02-17 16:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top