鴻海全球布局常遭誤解 郭台銘一一駁斥

2019-02-18 16:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



鴻海（2317）董事長郭台銘今（18）日針對媒體報導有關集團在台灣高雄軟體園區、印尼、巴西、美國、印度等國的投資及布局發文，一一駁斥外界報導不實的地方，他強調，從未承諾投資高軟800億元；美國威州部分，因為州長換人，投資協議書根本沒有開始就擱置了，「政治影響經濟，台灣美國都一樣，換了州長就換了想法，我們也只能停擺」。

郭台銘最新臉書發文以「All we need is truth not news.」為題，搭配郭董說新明、面對面說鴻海的圖文，針對媒體曾報導的高雄軟體園區、印尼、巴西、美國、印度等國的投資布局提出澄清。

郭台銘表示，從未承諾投資高軟800億元，任何有科技常識的人都知道，軟體園區的投資是花不到800億元的；另外，郭台銘指出，根本沒有在巴西投資120億美元的計畫，產業事實是，巴西投資組裝iPhone及iPad是花不到120億美元的。

印尼部分，郭台銘解釋，當時的雅加達州長佐科威已當選印尼總統，仍在協助鴻海取得雅加達的土地，雙方的共識是，什麼時候取得土地，我們什麼時候建廠。

美國威州部分，郭台銘強調，備忘錄簽完不到半年，州長換人，投資協議書根本沒有開始就擱置了，他說，「政治影響經濟，台灣美國都一樣，換了州長就換了想法，我們也只能停擺」。

印度部分，郭台銘指出，印度馬哈拉施特拉工業區土地之前經過3年仍無法取得，但最近會有具體計畫，在印度清奈、安得拉邦州、還有海德拉巴等地，則有1～2萬人的生產基地跟研發計畫正在進行。

郭台銘強調，「我們在全球擴充製造基地及研發基地從未停過，幾乎所有投資國的城市都會積極爭取我們的投資、協助我們解決投資所遭遇的問題」。