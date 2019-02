鴻海全球布局常遭誤解 郭台銘一一駁斥

2019-02-18 16:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



鴻海(2317)董事長郭台銘今(18)日針對媒體報導有關集團在台灣高雄軟體園區、印尼、巴西、美國、印度等國的投資及布局發文,一一駁斥外界報導不實的地方,他強調,從未承諾投資高軟800億元;美國威州部分,因為州長換人,投資協議書根本沒有開始就擱置了,「政治影響經濟,台灣美國都一樣,換了州長就換了想法,我們也只能停擺」。

郭台銘最新臉書發文以「All we need is truth not news.」為題,搭配郭董說新明、面對面說鴻海的圖文,針對媒體曾報導的高雄軟體園區、印尼、巴西、美國、印度等國的投資布局提出澄清。

郭台銘表示,從未承諾投資高軟800億元,任何有科技常識的人都知道,軟體園區的投資是花不到800億元的;另外,郭台銘指出,根本沒有在巴西投資120億美元的計畫,產業事實是,巴西投資組裝iPhone及iPad是花不到120億美元的。

印尼部分,郭台銘解釋,當時的雅加達州長佐科威已當選印尼總統,仍在協助鴻海取得雅加達的土地,雙方的共識是,什麼時候取得土地,我們什麼時候建廠。

美國威州部分,郭台銘強調,備忘錄簽完不到半年,州長換人,投資協議書根本沒有開始就擱置了,他說,「政治影響經濟,台灣美國都一樣,換了州長就換了想法,我們也只能停擺」。

印度部分,郭台銘指出,印度馬哈拉施特拉工業區土地之前經過3年仍無法取得,但最近會有具體計畫,在印度清奈、安得拉邦州、還有海德拉巴等地,則有1~2萬人的生產基地跟研發計畫正在進行。

郭台銘強調,「我們在全球擴充製造基地及研發基地從未停過,幾乎所有投資國的城市都會積極爭取我們的投資、協助我們解決投資所遭遇的問題」。