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港女涉來台偷竊36萬波斯名貓 裝孕婦搭機走私返港

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遠傳攻加值服務 今年目標占行動營收一成比重

2019-02-18 15:59經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

遠傳（4904）攜手日本最大電信業者NTT DOCOMO搶進台灣「相片書」市場，個人用戶事業群執行副總經理尹德洋今（18）日指出，第1年目標10萬戶，今年持續拓展加值服務市場，目標是全年行動加值服務占行動服務營收10%。

尹德洋指出，與NTT DOCOMO的合作準備了1年的時間，才推出全新friDay拍拍本相片書服務，主要是看中DOCOMO在日本成熟的經驗、相關服務的既有評價、手感及介面，雙方從friDay拍拍本開始，後續也在考量其他的服務合作可能性，預計第1年目標10萬用戶；不過以DOCOMO在日本的經驗，推出第一個月就達8萬用戶、第1年達100萬用戶，目前用戶數達200萬用戶。

日本NTT DOCOMO國際事業部亞洲業務部部長村山啟二郎(Keijiro Murayama)指出，以DOCOMO加值服務結構來看，前五名的用戶訂閱APP包括d-tv(影音)、d-magazine(雜誌)、d-hits(音樂)、d photo、d-animation(動畫)；d photo是第四名，且大部分客戶都持續使用，d photo就是這次和遠傳合作的friDay拍拍本。

他表示，台灣市場是d photo首度跨足的海外市場，DOCOMO未來將持續發展海外市場，期望汲取friDay拍拍本在台灣的成功經驗，再策畫下一步進軍海外的目標。

尹德洋表示，遠傳行動加值服務營收持續成長中，目前占行動服務營收6～9%，希望今年可以達10%的營收占比。

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