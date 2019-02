郭董透過臉書說新聞 不讓朋友誤信不專業報導

2019-02-18 15:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



鴻海(2317)董事長郭台銘今(18)日以「All we need is truth not news.」為題,說明決定在臉書上發文的緣由,他強調,「決定透過自主發布資訊的方式,目前火熱的自媒體,讓關心我們的朋友不會誤信沒做功課且不專業的報導,而能夠充分了解到最真實的情況」。

郭台銘指出,鴻海集團是一個佈局全球的企業,動見觀瞻,在追求成長的過程中,對於擴充製造及研發基地的腳步從未停過,幾乎所有投資國的城市都會積極爭取鴻海集團的投資、協助我們解決投資所遭遇的問題。

他強調,「對於相關計畫,只要有正式的協議及文件簽署,我們都會盡力去履行承諾,但若外界僅搜集枝節及有限資訊、或對事實曲解,編排出傷害鴻海集團的商譽的故事,這是我痛心及不樂見的情況」。

郭台銘在最新的貼文中表示,因此,「我決定透過自主發布資訊的方式,目前火熱的自媒體,讓關心我們的朋友不會誤信沒做功課且不專業的報導,而能夠充分了解到最真實的情況」。

他在文末強調,「All we need is truth not news. 」。