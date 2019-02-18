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鴻海鄭州廠招募 累計435人報名

2019-02-18 15:37經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

鴻海集團鄭州廠區在周末持續招募儲備人力。圖為鴻海14日開工祈福。 報系資料照／記...
鴻海集團鄭州廠區在周末持續招募儲備人力。圖為鴻海14日開工祈福。 報系資料照／記者尹慧中攝影
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鴻海集團旗下鄭州廠區在周末持續招募儲備人力，依據鄭州廠區統計2月迄今累計報名成功人數為435人。

由於2月工作天數較少，鴻海鄭州廠區是在大年初七恢復招募作業並於周六周日維持網路報名成功後可直接至廠區面試

鴻海面試
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