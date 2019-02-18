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SEMI太陽光電政策倡議委員會 集結上下游領導廠商

2019-02-18 15:08聯合報 記者張語羚╱即時報導

為持續推動台灣太陽光電產業發展，協助政府落實太陽光電20GW建置的政策目標，SEMI正式成立「太陽光電公共政策倡議委員會（PV Public Advocacy Committee）」並於日前召開首次會議，委員會集結台灣太陽能產業上下游領導廠商，包括友達光電、中租能源、雲豹能源科技、茂迪、中美矽晶、天泰能源、元晶太陽能及聯合再生能源。

SEMI太陽光電公共政策倡議委員會首任主委由聯合再生能源事業暨海外系統事業總經理沈維鈞擔任，副主委則由中租能源副總經理陳瑞興、中美矽晶副總經理黃正泓出任。沈維鈞表示，太陽能產業的發展與政府的能源政策息息相關，委員會成立的目的是建構一個產業與政府的溝通平台，透過定期拜會太陽光電產業相關的政府公部門及智庫，讓產業與政府有充分交流的機會，委員會也將扮演凝聚產業共識的角色，針對太陽光電產業關鍵發展議題，編撰產業政策建言書，建請政府採納，同時進一步推動綠能科普教育，讓全民都能了解綠能、支持綠能。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，政府自2016年來大力推動能源轉型，近來在國際市場上已展現成果，除了Google日前宣布在台南購買10MW的綠電，東京電力公司更選擇在台南投資30億購置綠能發電，在在顯示台灣發展再生能源的優勢。

曹世綸進一步表示，SEMI太陽光電公共政策倡議委員會正式成立後，將更積極的連結產業、政府與智庫，同時運用多方資源積極推廣綠能知識，提高全民對綠能的認同與投入，以促進台灣達成能源多元化與自主供應的目標。

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