SEMI在台成立太陽光電公共政策倡議委員會

2019-02-18 15:01 聯合報 記者 聯合報 記者 黃昭勇 ╱即時報導



為持續推動台灣太陽光電產業發展，協助政府落實太陽光電 20GW建置的政策目標，國際半導體產業協會（SEMI）成立「太陽光電公共政策倡議委員會（PV Public Advocacy Committee）」。委員會主委沈維鈞表示，太陽能產業的發展與政府的能源政策息息相關，委員會將建構產業與政府的溝通平台，透過定期拜會太陽光電產業相關的政府公部門及智庫，讓產業與政府有充分交流的機會。

他指出，該委員會也將扮演凝聚產業共識的角色，針對太陽光電產業關鍵發展議題，編撰產業政策建言書，建請政府採納。同時進一步推動綠能科普教育，讓全民都能了解綠能、支持綠能。

SEMI太陽光電委員會集結台灣太陽能產業上下游領導廠商，包括友達光電、中租能源、雲豹能源科技、茂迪、中美矽晶、天泰能源、元晶太陽能及聯合再生能源，首任主委由聯合再生能源事業暨海外系統事業總經理沈維鈞當選，副主委則由中租能源副總陳瑞興、中美矽晶副總黃正泓出任。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，政府自2016年來大力推動能源轉型，近來在國際市場上已展現成果。除了Google日前宣布在台南購買10MW的綠電，東京電力公司更選擇在台南投資30億購置綠能發電，在在顯示台灣發展再生能源的優勢。

曹世綸表示，SEMI太陽光電公共政策倡議委員會成立後，將更積極的連結產業、政府與智庫，同時運用多方資源積極推廣綠能知識，提高全民對綠能的認同與投入，以促進台灣達成能源多元化與自主供應的目標。