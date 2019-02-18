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經濟解析／報廢晶圓衝擊信心 台積電應慎防客戶生二心

2019-02-18 12:40經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台積電（2330）因晶圓十四B廠光阻原料事件調降首季財測，且預估將影響全年每股純益減少0.08元；台經院研究員暨產業顧問劉佩真今（18）日指出，台積電在先進製程表現突出，是維持競爭優勢的一大關鍵，但未來要避免重蹈覆轍，避免讓對手有機可乘，尤其是讓客戶有增加第二代工晶圓廠的想法出現。

台積電指出，發現晶圓十四B廠生產的12/16奈米晶圓有良率異常的現象，經追查後發現來自一家化學原料供應商的一批光阻原料中某特定成分因被處理的方式與過去有異，導致光阻液中產生異質的聚合物，且對所生產的12/16奈米晶圓產生不良影響。

台積電表示，為確保出貨予客戶的晶圓品質，決定報廢的晶圓數量較先前評估的更多，預計這起事件將使第1季營收減少約5.5億美元，毛利率減少2.6個百分點，營業利益率減少3.2個百分點，每股純益減少0.42元；預計全年毛利率減少0.2個百分點，營業利益率減少0.2個百分點，每股純益0.08元。

由於這次受影響的主要是16奈米及12奈米，客戶涵蓋輝達、海思、賽靈思、聯發科等，包括繪圖晶片、手機等應用，產業界擔心，是否因此造成產品上市的延誤，連動衝擊電子業首季營運更加清淡。

劉佩真坦言，這起晶圓報廢事件，台積電受到實質面及信心面的雙重影響；在實質面部分，第1季是產業淡季，加上半導體產業景氣下滑，預估10萬片晶圓雖對大客戶會有些微的影響，但可以在第2季補足，且半導體要明顯復甦預估需到第2季中下旬以後，才會有明顯的單子，台積電在快速補足下，對供應鏈不致有太大的影響。

她分析，主要是在信心層面上的影響，尤其是距上次的病毒事件時間很短，難免引來內部管理是否需要加強的猜測及聯想，但台積電在先進製程上表現突出，去年通吃7奈米訂單，今年的7奈米加強版也是一路領先，三星預計要到下半年才有機會量產，另外，5奈米預計明年量產，接下來2021年則是3奈米。

劉佩真強調，台積電在先進製程上的領先，確保在產業上的競爭優勢，因此要妥善處理，避免讓對手有機可乘，尤其是要避免客戶出現尋求第二晶圓代工廠的想法。

劉佩真認為，未來在先進製程上，與設備及材料供應商的關係要更加緊密的結合，因為先進技術更加的複雜，不光是本身製程能力，設備及材料商的配合也很重要，因此，在內部管理的流程上也要更加嚴謹。

台積電（2330）因晶圓十四B廠光阻原料事件調降首季財測，且預估將影響全年每股純...
台積電（2330）因晶圓十四B廠光阻原料事件調降首季財測，且預估將影響全年每股純益減少0.08元。 圖／聯合報系資料照片
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台積電晶圓廠奈米
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