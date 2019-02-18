台積電新研發中心環說書初審 需補件再審

2019-02-18 12:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



台積電。 本報系資料庫 分享 facebook 台積電搶攻先進製程，預計投資上千億在新竹科學園區成立研發中心，因而向竹科提出用地需求，竹科管理局提出「新竹科學工業園區（寶山用地）擴建計畫」環說書，擴增約32公頃用地，今(18)日於環保署專案小組初審，不過由於交通評估、斷層紀錄等問題仍待釐清，要求補件後再審。

竹科管理局表示，竹科以先進半導體研發測試為主，已有完整半導體產業基礎技術與產業鏈，半導體業規劃在竹科廠進行製程研發與先期量產，後續再導入中、南科廠房進行量產布局。

竹科管理局指出，新竹園區自2010年下半年起，土地出租率已飽和，現已無符合條件用地可供廠商新建廠房，因此辦理擴建。

在用電方面，此計畫需電量約34萬KW，已獲台電公司同意供電，並要求進駐廠商每年取得用電量20%再生能源，並由定期節水節能輔導計畫追蹤再生能源使用情形。

用水部分，此計畫用水量2.5萬CMD，也獲台水公司同意供應，未來將與新竹園區以總量20.5萬CMD統籌調度，也要求進駐廠商營運後製程回收率需達85%，全廠回收率達75%。

不過，環評委員對於環說書表示「失望」，認為計畫區各項條件不好，對於環境影響的分析太過樂觀，應該要提出更具體的對策及分析，尤其位處山坡地，將來衍生問題如何解決，開發單位應該有更清楚的說明。

專案小組經閉門會議後決議，請開發單位針對斷層活動歷史紀錄、交通評估、再生水、再生能源長期規畫等問題，補正意見後再審。